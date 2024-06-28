Запад спровоцировал Путина на Украине — североирландский политик сделал «шокирующее» заявление

17:46
Касаткина победила Паолини и пробилась в финал турнира WTA в Истбурне
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Истбурне (Великобритания).
17:46
Врач Клименко дала советы по безопасному участию в выпускном
Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко рассказала, как сделать выпускной безопасным и комфортным.
17:46
РИА Новости: рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы
Рабочий упал со строительных лесов на севере Москвы, пострадавшего госпитализировали.
17:45
Путин: невозможно откладывать социальные вопросы в Новороссии и Донбассе
Решение социальных вопросов, актуальных для жителей Новороссии и Донбасса, нельзя откладывать на потом, считает президент России Владимир Путин.
17:43
Собянин подвёл итоги десятилетней работы Московского продюсерского центра
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский продюсерский центр отмечает своё десятилетие.
17:43
В ВАО Москвы построят новый бизнес-центр по программе МПТ
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в районе Метрогородок на востоке столицы возведут образовательный комплекс и бизнес-центр по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
17:43
В московском районе Гольяново построят три социальных объекта по реновации
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в столичном районе Гольяново возведут три социальных объекта по программе реновации.
17:41
Первые офисы Сбербанка открыли и в ЛНР
Первые офисы Сбербанка открыли и в центре Луганска, а также в Красном Луче в Луганской Народной Республике.
17:40
В Тюмени 17-летний подросток за рулём Lada врезался в грузовик
В Тюмени 17-летний водитель автомобиля Lada без прав ночью врезался в фуру Volvo. Пострадали две его пассажирки 14 и 15 лет.
17:40
Тюменскую школу обязали выплатить компенсацию из-за падения турника на девочку
Районный суд Сорокина Тюменской области принял решение о взыскании компенсации в пользу ученицы первого класса, на которую в спортзале местной школы упал турник.
17:40
В Нескучном саду Москвы установят всесезонный многофункциональный павильон
В Нескучном саду Москвы начались работы по установке всесезонного многофункционального двухэтажного павильона, который станет главной частью нового спортивного кластера.
17:39
Врач Гаврилова посоветовала составить вопросы перед визитом к специалисту
Главный врач Скандинавского Центра Здоровья Наталья Гаврилова посоветовала определённым образом подготовиться к визиту к врачу: вспомнить беспокоящие симптомы и составить список вопросов.
17:38
Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия).
17:37
Путин назвал участников программы «Время героев» надёжными людьми
Президент России Владимир Путин назвал участников программы «Время героев» людьми надёжными и заряженными на работу.
17:37
Врач Кушитерова: алкоголь — наиболее частая причина хронического панкреатита
Врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Москве Амина Кушитерова предупредила, что самым вредным продуктом для поджелудочной железы является алкоголь.
17:36
В Екатеринбурге 114 выпускников школ стали стобалльниками по ЕГЭ
В Екатеринбурге по итогам сдачи ЕГЭ в завершившемся учебном году стобалльниками стали 114 выпускников школ, подведомственных городскому департаменту образования. Это на 46 больше, чем в 2023 году.
17:36
В ХМАО на 26% выросло число вакансий для кандидатов без опыта во II квартале
В компаниях Ханты-Мансийского автономного округа с апреля на 26% выросло количество вакансий для сотрудников без опыта.
17:35
МО России заявило об уничтожении американской РСЗО MLRS
Расчёт «Искандер-М» поразил американскую РСЗО М270 А1 MLRS в населённом пункте Шевченково Харьковской области.
17:35
Нижегородская область вошла в тройку финалистов грантового конкурса Росмолодёжи
Нижегородская область заняла третье место в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон».
17:35
В Москве выросли продажи бассейнов и купелей
В Москве в начале лета в четыре раза выросли продажи товаров для купания — бассейнов, чанов и купелей — по сравнению с весной.
17:33
Минздрав: 19 пострадавших в Дербенте продолжают получать лечение в стационарах
В данный момент 19 человек, пострадавших во время теракта в Дербенте, продолжают получать лечение в стационарах.
17:32
Путин призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев
Власти будут развивать кадровые программы для подготовки управленцев, сообщил президент России Владимир Путин.
17:29
Прихожанин из села Сергокала заявил, что устроивших теракт в Дагестане покрывали
Прихожанин центральной мечети села Сергокала заявил RT, что произошедший в Дагестане теракт, участие в котором принимали братья Омаровы, был ожидаемым, так как они чувствовали свою безнаказанность из-за покрывательства отца.
17:29
CAS рассмотрит апелляцию канадцев на бронзу российских фигуристов на ОИ-2022 22 июля
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации фигурного катания Канады на присуждение России бронзовых медалей командного турнира Олимпиады 2022 года 22 июля.
17:26
Депутат Горелкин назвал более реалистичным замедление YouTube, чем блокировку
Депутат Госдумы Антон Горелкин назвал вариант с замедлением скорости YouTube более реалистичным, чем полная его блокировка.
17:17
Заместители министров обороны России и Казахстана провели переговоры
Заместитель министра обороны России Александр Фомин и замминистра обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев обсудили безопасность в Центральной Азии.
17:14
Валиева поступает в МГУСиТ на тренера
Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об окончании школы фигуристкой Камилой Валиевой.
17:11
Проект «Евразия» запустил свою медиашколу
Проект «Евразия» открыл медиашколу, в рамках которой будет обучать начинающих блогеров из стран постсоветского пространства.
17:09
В Смоленске задержали разбившего плитку в подземном переходе
В Смоленске задержали вандала, битой разбившего плитку в подземном переходе.
17:04
В медиашколе проекта «Евразия» будут преподавать журналисты телеканала RT
В медиашколе проекта «Евразия» будут преподавать журналисты телеканала RT и ряда других федеральных СМИ.
17:01
Медведев высказался о премьере Эстонии Каллас
Эстонский премьер Кая Каллас, которую выбрали верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сочетает в себе «ядерную русофобию» и «бесконечную жажду наживы».
17:00
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Суперкомпьютер назвал сборную Англии фаворитом чемпионата Европы 2024 года в Германии.
16:55
Бастрыкин предложил изучить возможность отмены моратория на смертную казнь
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил изучить возможность отмены в стране моратория на смертную казнь.
16:52
Мирный житель пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал в Горловке в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
16:51
Развожаев: в Крымске простились с ещё одной убитой в Севастополе при атаке ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Крымске простились с Софией Аверьяновой, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в ходе атаки украинских военных.
16:50
Сенатор Джабаров прокомментировал беседу Белоусова и Остина
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина.
16:47
При обстреле со стороны ВСУ Кременной ЛНР два человека получили ранения
Украинские войска обстреляли Кременную в Луганской Народной Республике.
16:46
Депутат Буцкая прокомментировала идею о повышении пошлины за развод
Первый заместитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая прокомментировала идею о повышении пошлины за развод.
16:45
IIHF не упомянула россиян в посте о лучших европейцах на драфте НХЛ — 2024
Международная федерация хоккея (IIHF) не упомянула российских игроков в числе лучших европейских игроков на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.
16:44
Волынец высказалась о целесообразности запрета идеологии чайлдфри
Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась о целесообразности запрета идеологии чайлдфри.
16:43
Бастрыкин: 28 военачальников ВСУ различного уровня объявлены в розыск в России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что 28 военачальников ВСУ различного уровня объявлены в розыск в России.
16:40
Политолог Дробницкий: Байден не в состоянии продолжать борьбу
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал в беседе с RT дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
16:39
Власти Украины заявили, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковске получила значительные повреждения — восстановить тепловую электростанцию невозможно.
16:39
В Харькове произошли взрывы
Серия взрывов произошла в Харькове.
16:35
МИД Германии призвал журналистов ФРГ обдумать пребывание в России
Немецким журналистам необходимо обдумать своё нахождение в России. Такое мнение выразил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
16:35
Американист Дудаков высказался о дебатах Байдена и Трампа
Американист Малек Дудаков прокомментировал дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
16:34
Минюст России предлагает расширить практику принудительных работ
Министерство юстиции России предлагает расширить практику назначения принудительных работ как самостоятельного вида наказания.
16:31
Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил 48-летнего жителя Ялты к 16 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.
16:29
Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона
Состоялась жеребьёвка первого круга Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.
16:24
Устроившие теракт в Дагестане братья Омаровы строили мечеть Тауба без разрешений
Братья Омаровы, устроившие теракт в Дагестане, строили мечеть Тауба в родном селе без разрешений.