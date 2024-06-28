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Запад спровоцировал Путина на Украине — североирландский политик сделал «шокирующее» заявление

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Член Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Сэмми Уилсон заявил, что Найджел Фарадж «лишь констатировал очевидное», когда заявил, что Запад «спровоцировал» Россию на Украине, пишет The Irish News. По словам Уилсона, Россия стремится создать буферную зону на своих границах, учитывая опыт Второй мировой войны.
Запад спровоцировал Путина на Украине — североирландский политик сделал «шокирующее» заявление
AP

Депутат британского парламента от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Сэмми Уилсон поддержал слова лидера партии Reform UK Найджела Фараджа о том, что Запад «спровоцировал» Россию на начало спецоперации на Украине расширением НАТО, сообщает The Irish News.

В ходе предвыборного мероприятия в североирландском Ларне, отвечая на просьбу оценить комментарии Фараджа, Уилсон заявил, что тот «лишь констатировал очевидное». По словам политика, президент Владимир Путин стремится к восстановлению буферной зоны на границе страны, которую «Россия всегда использовала бы в качестве средства защиты после своего опыта во Второй мировой войне».

Как напоминает издание, в Великобритании слова Фараджа вызвали широкую критику и большинство политиков поспешили осудить «повторение российской риторики». Один из присутствующих на мероприятии в Ларне североирландских политических деятелей также поспешил назвать высказывания «абсолютно шокирующими». 
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источник
Irish News Великобритания Европа
теги
Великобритания Найджел Фарадж НАТО Россия Северная Ирландия спецоперация России на Украине
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