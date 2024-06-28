Джеффри Сакс: Украину надо спасать, но не от России, а от США
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина прокомментировала дебаты действующего президента США Джо Байдена с бывшим главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Родственники советских маршалов передали их вещи в Музей истории Великой Отечественной войны в Минске.
Три человека погибли в поселении Кафр-Кила на юге Ливана в результате атаки БПЛА со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Нутрициолог Диана Генварская рассказала о пользе иван-чая.
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» на международном фестивале документального кино «RT.Док: Время наших героев» заявила о росте аудитории RT с момента запрета телеканала на Западе.
Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, если примет предложение президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
Нутрициолог Диана Генварская напомнила о кофеине, который содержится в чае.
Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева встретилась с победителем мирового первенства американцем Ильёй Малининым.
Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Екатерина Александрова приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) участвовать в Играх в Париже.
Учения США и Республики Корея в период визита президента России Владимира Путина в КНДР являются неприемлемыми.
Мужчина и ребёнок получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Армения согласилась принять участие в мероприятии партнёрского формата саммита НАТО в Вашингтоне.
Реставраторы нашли три греческие рукописи XIV—XV веков в книге Симеона Полоцкого, хранящейся в Российской национальной библиотеке.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский назвал ОЭЗ «Технополис Москва» центром развития высокотехнологичной промышленности города.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская не сыграет на Олимпиаде.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Али Багери-Кяни высказали серьёзную обеспокоенность опасной эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке.
В Новой Москве завершилось строительство трёхэтажного торгово-бытового центра «Новые Ватутинки» площадью 13,2 тыс. кв. м, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Елена Сайганова, начальник 6-го отдела экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, рассказала подробности о работе дактилоскопистов.
Нутрициолог сервиса «Профи» Татьяна Остапенко рассказала, как убрать лишний вес. По её словам, для этого необходимо создать дефицит калорий с учётом пола, возраста и различных особенностей человека.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с министром юстиции Таиланда Тхави Содсонгом.
В Симферополе состоялся финал республиканской премии «Крым молодёжный».
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил выпускников с окончанием школы.
Спасатели предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 29 июня.
Всероссийский фестиваль колокольного звона состоится 2—4 августа в Елабуге в рамках ежегодной Спасской ярмарки.
Победителем конкурса «Лучший выпускник Ставрополья — 2024» стал выпускник школы №20 Невинномысска Андрей Никитченко.
Доля молодых жителей Калининградской области в возрасте от 14 до 35 лет составила 25,7%. На эту возрастную категорию приходится 265 858 человек.
Гурьевский районный суд Калининградской области признал виновным заместителя начальника Калининградской дистанции пути виновным в получении взятки.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как помочь собаке подружиться с новой семьёй.
Во Владивостоке состоится Азиатско-Тихоокеанский форум студенческого спорта. Он запланирован на 22—23 июля.
В Удмуртии прогнозируется увеличение количества клещей во второй половине 2024 года.
Россия заявила решительный протест посольству Японии в связи с планами Токио по проведению в июле серии совместных с Германией и Испанией военных учений на острове Хоккайдо.
В Японии умерли 76 человек, принимавших пищевую добавку японской фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical с содержанием красного дрожжевого риса.
Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил четырёх российских дзюдоистов для участия в Играх 2024 года.
Замминистра обороны Анна Цивилёва напомнила о важности сохранения исторической памяти.
Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил двоих российских каноистов на Игры в Париже.
В Чебоксарах водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.
Международный олимпийский комитет дополнил список приглашённых на Игры в Париже теннисистов.
Сотрудники гимназии города Инта Республики Коми организовали стихийный мемориал в память о погибших во время схода с рельсов поезда.
Основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова предупредила, что сделка с недвижимостью может быть оспорена в судебном порядке в случае, если продавца признают невменяемым на момент её заключения.
Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк поздравил выпускников школ и их родителей с праздником.
В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа определили даты празднования 49-го Дня города.
Ямальские школьники представили свои проекты на Российской робототехнической олимпиаде, финал которой проходит с 27 по 29 июня в Оренбурге.
Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что Россия вошла в топ-20 самых проверяемых на допинг стран по итогам 2023 года.
В Тобольске по случаю Дня города в пятый раз пройдёт парад на велосипедах «Я люблю Тобольск».
Военкор RT Хассан Насср показал уничтожение танков Abrams на Авдеевском направлении выстрелами бойцов группировки «Центр».
Санкции, которые ввёл Евросоюз, не смогли подорвать экономику России.
Грузия назначила четыре чартерных субсидированных авиарейса в Германию для болельщиков, которые хотят поддержать сборную в матче 1/8 финала чемпионата Европы с Испанией.
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление экономики в ЛНР идёт достаточно быстрыми темпами.
Санкции Совета Безопасности ООН, направленные против КНДР, вызывают всё больше вопросов.