Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал спасти Украину от США и заявил, что ей нужно сесть за стол переговоров. Это мнение он высказал в статье для журнала Hill.

Единственный путь к спасению Украины идёт через переговорный процесс, на поле боя его достигнуть невозможно, пишет профессор Джеффри Сакс в журнале Hill. Однако украинские политики этого не понимают. Например, депутат Олег Дунда, опубликовавший статью против призыва к переговорам.

По мнению депутата, только США может спасти Украину от России. Однако Сакс уверен в обратном: Украину спасать, действительно, нужно, но только не от России, а от Соединённых Штатов. В связи с этим особенно актуальным представляется высказывание Генри Киссинджера: «Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки смертельно опасно».

Тридцать лет назад американские неоконсерваторы, — идеологи, верящие в американскую гегемонию, — решили, что Украина может стать идеальным инструментом для ослабления России, напоминает Сакс. По их мнению, только Америка имеет право на статус сверхдержавы и глобального полицейского.

Для этого они занялись усилением влияния на Украине: во-первых, стали вмешиваться в её внутренние дела, во-вторых, занялись планами по расширению НАТО, несмотря на «красную линию» России, и, в-третьих, поставили цель вооружить Украину и ввести экономические санкции против Москвы.

Ещё в 90-х они уже нашёптывали украинцам сладкие песни про рай в НАТО. И, конечно, проевропейски настроенным политикам, особенно на Западной Украине, эта фантазия казалась особенно заманчивой. Они были уверены, что Украина может пойти по пути Чехии или Польше, вступив в НАТО, как это сделали они в 1999 году.

Вот только идея расширения Североатлантического альянса за счёт Украины была бессмысленной и опасной, подчёркивает Сакс. Ведь ещё расширение в Центральной Европе в 1999 году было явным нарушением торжественного обещания США о том, что НАТО не будет расширяться «ни на дюйм на восток».

И если посмотреть на это со стороны России, то это смертельно опасно для её интересов, даже при отсутствии у неё общих границ с этими странами. А расширение за счёт Украины означало бы потерю Черноморского военно-морского флота России, Севастополя и перспективу размещения американских ракет под боком у Москвы.

Нет никаких сомнений, что Россия никогда не согласилась бы на то, чтобы Украина стала частью НАТО. Нынешний глава ЦРУ Уильям Бернс был в 2008 году послом США в Москве. Тогда он сообщил о позиции Кремля в служебной записке госсекретарю Кондолизе Райс.

«Вступление Украины в НАТО — это самая яркая из всех «красных линий» для российской элиты (не только для Путина). За более чем два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками, от авторитетов в тёмных закоулках Кремля до самых резких либеральных критиков Путина, я так и не нашёл никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО иначе, чем как прямой вызов интересов России», — цитирует Сакс слова Бернса.

Тем не менее, неоконсерваторы никогда не озвучивали правду о существовании этой «красной линии», настаивает профессор. Они не рассказывали об этом американской или мировой общественности ни тогда, ни сейчас. И это притом, что высокопоставленные дипломаты и учёные в Штатах сделали такие же выводы в отношении расширения НАТО ещё в 90-е годы, что подробно задокументировано.

Украинские политики и их западные союзники любят подчёркивать, что Украина имеет «право» на вступление в НАТО, поскольку расширение альянса — это вопрос между НАТО и страной-кандидатом. Однако такая позиция нелепа, уверен Сакс.

Такую позицию можно будет назвать приемлемой, если Джон Кирби заявит с трибуны Белого дома, что Мексика имеет право пригласить Китай и Россию разместить свои военные базы вдоль Рио-Гранде. Ведь «политика открытых дверей» может быть не только у НАТО, верно?

Таким образом, неоконсерваторы своими действиями в буквальном смысле обрекли Украину на катастрофу. Интересно, что украинский народ наоборот чувствовал фальш, подавляющее большинство выступало против членства в НАТО до переворота 2014 года, когда был свергнут президент Янукович.

Достаточно проследить хронологию событий, чтобы увидеть насколько шокирующе ошибочной была американская политика в отношении Киева. В начале 2000-х годов Вашингтон стал активно вмешиваться в дела Украины. По словам Виктории Нуланд, Штаты потратили миллиарды долларов на построение украинской «демократии».

Иными словами, эти средства шли на то, чтобы отвернуть Украину от России и заставить слушаться США. Но даже несмотря на это, украинцы не хотели в НАТО. В 2010 году избрали Виктора Януковича, который выступал за нейтралитет страны.

В феврале 2014 года Обама и его люди активно поддержали неонацистские военизированные формирования, которые штурмовали правительственные здания и в итоге свергли Януковича. Всё было преподнесено как «революция достоинства», пишет Джеффри Сакс. Штаты мгновенно признали новое правительство.

Уровень американского вмешательства можно понять по перехваченному телефонному разговору между Нуланд и послом США в Киеве. Разговор состоялся за несколько недель до переворота, а американские дипломаты уже спокойно рассуждали о том, кто должен войти в новое украинское правительство.

В результате в это правительство ввели ненавистников России, а поддерживали его экстремистские правые военизированные формирования, вроде «Азова»*. Когда этнически русский Донбасс не присоединился к перевороту, новая киевская власть решила вернуть регион силой.

В 2015 году между Киевом и Донбассом было достигнуто мирное соглашение «Минск II», которое должно было положить конец боевым действиям и предоставить автономию этнически русским регионам Донецку и Луганску.

К сожалению, и здесь вмешался Вашингтон. И хотя он, наряду с Киевом публично одобрил это соглашение, его действие было просто подорвано. Как позже признала канцлер Ангела Меркель, договор был временной мерой, чтобы дать Киеву время для создания армии. Чем и занялись США, поставляя вооружение ВСУ и налаживая взаимодействие с НАТО для поддержки силового захвата Донбасса.

Позже был ещё один шанс спасти Украину, напоминает Сакс. Дипломатическая возможность для этого появилась в декабре 2021, когда Владимир Путин предложил заключить договор о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном. В нём среди прочего содержался призыв остановить расширение НАТО, включая вопрос о размещении американских ракет вблизи России. Однако вместо того, чтобы вести переговоры, Байден просто категорически отказал Путину.

Следующая возможность спасти Украину от катастрофы возникла в марте 2022 года, спустя несколько дней после начала специальной военной операции России. Москва заявила о готовности прекратить военные действия, если Украина согласится на нейтралитет. Зеленский согласился, состоялся обмен документами, и мирное соглашение было почти достигнуто.

Однако, по словам бывшего премьер-министра Израиля Беннета, США и другие страны-члены НАТО, в частности, Великобритания, вмешались в мирный процесс и заблокировали соглашение, заставив Киев продолжить войну. Недавно Борис Джонсон открыто заявил, что Украина должна продолжать борьбу, чтобы сохранить «западную гегемонию».

В результате сотни тысяч жизней были потеряны. Однако Украину всё ещё можно спасти, считает профессор Сакс. Выход один — нейтралитет. Остальные вопросы, включая границы, также можно решить с помощью дипломатии и переговоров. Украину нужно спасать, чтобы предотвратить новые бедствия.

А что касается неоконсерваторов, то, по мнению Джеффри Сакса, они были у власти уже 30 лет, и этого более чем достаточно.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.