Fox News: оставаясь в гонке, Байден лишь поможет Трампу её выиграть

Сторонники Дональда Трампа должны искренне надеяться, что Джо Байден не снимет свою кандидатуру. Ведь в таком случае действующий президент США, учитывая его физическое состояние, точно проиграет на предстоящих выборах, уверен обозреватель Fox News Джо Конча.

ДЖО КОНЧА, обозреватель Fox News: Если вы поддерживаете сейчас президента Трампа, то вы совершенно точно хотите, без какой-либо двусмысленности, чтобы Джо Байден дальше участвовал в президентской гонке. Единственный лучший вариант, это если Байден ― в случае, если в будущем вы хотите победы Трампа состоит в том, чтобы Байден вышел из гонки, и кандидатом от их партии стала Камала Харрис.

В любом случае соцопросы, проведённые на выходных, рисуют для Байдена и демократов совершенно ужасную картину. Положение на сейчас следующее: Дональд Трамп победит в каждом из «колеблющихся штатов»: в Северной Каролине и Джорджии, Аризоне и Неваде, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Он вполне может победить в таких штатах, как Миннесота, Виргиния, Нью-Гэмпшир, Мэн, Нью-Джерси ― нашем родном штате, где я сейчас нахожусь. Опрос за эти выходные показал, что Трамп и здесь может победить.

В настоящий момент не могу себе представить, что делают демократы, потому что может оказаться попросту невозможным заменить Джо Байдена. Он не хочет уходить, его семья не хочет, чтобы он уходил, и поэтому он остаётся кандидатом (от демократов. — ИноТВ).

А то, что мы видели вечером в четверг уже не сотрёшь из памяти американских избирателей. Этот человек (Байден. — ИноТВ) слишком стар, слишком умственно несостоятелен, и, честно говоря, его политические решения в плане экономики, инфляции, преступности, границ, внешней политики не слишком удачны, скажем так.

Дата публикации 1 июля 2024 года.