NYTimes: несмотря на провальные дебаты, семья Байдена призывает его продолжать борьбу за президентский пост

Родственники Джо Байдена призывают его продолжать участвовать в президентской гонке, даже несмотря на провальные дебаты с Дональдом Трампом, сообщает The New York Times. Члены семьи американского лидера уверены: он всё ещё способен показать стране, что может управлять Соединёнными Штатами ещё четыре года.

Члены семьи президента США Джо Байдена призывают его оставаться в предвыборной гонке и продолжать борьбу, несмотря на провальное выступление на дебатах c экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.



Джо Байден, его жена, дети и внуки собрались в Кэмп-Дэвиде, пытаясь понять, как подавить тревогу среди демократов.



Хотя родственники американского лидера прекрасно понимают, насколько плохо он выступил против Трампа, однако они уверены: он всё ещё в состоянии показать стране, что способен выполнять роль главы государства в течение ещё четырёх лет.



Одним из самых громких голосов, призывавших Джо Байдена не поддаваться давлению и оставаться в президентской гонке, был его сын Хантер, к совету которого глава Белого дома уже давно прислушивается, говорится в статье.



При этом, как отмечает издание, «некоторые члены его клана» в частном порядке выражают недовольство тем, как команда Байдена подготовила его к дебатам.