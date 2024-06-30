Десантис: фиаско на дебатах поставило крест на переизбрании Байдена

Проигрыш дебатов Дональду Трамп стал неофициальным окончанием предвыборной кампании Джо Байдена. Такое мнение в интервью Fox News высказал губернатор Флориды Рон Десантис. По его словам, либо демократы заменят президента другим кандидатом, либо он просто потерпит сокрушительное поражение на ноябрьских выборах.

ШОН ХЭННИТИ, ведущий Fox News: С нами на связи губернатор штата Флорида Рон Десантис. Рады вас видеть!

РОН ДЕСАНТИС, губернатор Флориды: Вот что я вам скажу, Шон. Думаю, я стал свидетелем неофициального окончания предвыборной кампании Байдена, и официально всё завершится либо этим летом в Национальном комитете демократической партии, когда они его заменят, либо в ноябре, когда он потерпит сокрушительное поражение от Дональда Трампа.

Факт в том, что если вы видели это выступление, то ни за что не скажете, что он потянет ещё один президентский срок. Не думаю, что он выдержит даже грядущие семь месяцев. По моему мнению, с ним у руля наша страна оказалась в очень незавидном положении, учитывая, какую слабость он проявляет.

Вот как я считаю. Шон, мы с вами консерваторы, и мы определённо хотим, чтобы (страна. — ИноТВ) пошла по этому пути. Многие избиратели, возможно, придерживаются каких-то средних взглядов, но это будет иметь для них значение.

Думаю, если бы он подал заявку на какую-то управленческую должность во Флориде, вашем родном штате, я бы никогда в жизни не нанял его руководить даже каким-нибудь средним учреждением здесь. Американцы ни за что не сделают его главнокомандующим ещё на четыре года.

По-моему, это было самое неудачное выступление на дебатах, которое я когда-либо видел. В чём Дональд Трамп хорошо себя показал, так это в том, что он постоянно возвращался к главным слабостям Байдена, в том числе ситуации с границей.

При этом не имело значения, о чём идёт речь: он говорил о том, что Байден сделал на границе — и тому нечего было на это ответить. Более того, в какой-то момент Байден даже признал, что при нём нелегалы насилуют женщин.

Так что для него это катастрофа. Думаю, этим летом они обязательно попробуют что-то предпринять, а если нет, то американцы ни за что не переизберут его ещё на один срок.

Дата публикации 29 июня 2024 года.