WSJ: провал Байдена на дебатах может стоить демократам контроля над сенатом и палатой представителей

Провал Джо Байдена на первых дебатах угрожает не только его шансам на второй срок, но и на перспективы демократической партии в конгрессе США. Из растущей поляризации США по партийному признаку в стране избиратели теперь практически всегда голосуют за одну партию — и на президентских, и на парламентских выборах. The Wall Street Journal сообщает, что отдельные кандидаты-демократы уже пытаются отделить себя от политики Джо Байдена.

Ещё до дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена в демократической партии существовало беспокойство из-за шансов его избрания. The Wall Street Journal отмечает, что теперь, из-за неудачного выступления действующего президента на дебатах среди демократов растёт беспокойство и за следующие выборы в конгресс. Политические консультанты партии опасаются, что образ Байдена будет перенесён на всех демократов.

«Избиратели все больше поляризуются по партийному признаку: в последние годы кандидатов всё чаще оценивают по партийной принадлежности, а не по их индивидуальным заслугам. Всё меньше избирателей делят свой голос между кандидатами от разных партий», — поясняет The Wall Street Journal.

Если, например, в 2001 году сразу тридцать сенаторов было выбрано от партий, которые не соответствовали партийным предпочтениям штата на последних президентских выборах, то в 2024 году таких случаев всего 5. Учитывая эту тенденцию, кандидаты от демократов в сенат и палату представителей пытаются провести границу между собой и президентом Байденом.

Так, член палаты представителей Мэтт Картрайт, демократ из Пенсильвании, баллотирующийся в колеблющемся округе, после дебатов заявил об избирателях своего округа: «Они знают, кто я, и знают, что я не такой, как все те, кто сейчас в Белом доме». В Пенсильвании Дональд Трамп опережает Байдена на 3 пункта, напоминает The Wall Street Journal.

Другие кандидаты подчёркивают, что они готовы работать с Трампом. Например, Мари Глузенкамп Перес, также кандидат демократов в нижнюю палату конгресса от штата Вашингтон, в своей рекламе делает акцент на «борьбе с администрацией Байдена и работе с республиканцами по обеспечению безопасности южной границы», потому что в её округе, как и в 2020 году, ожидается победа Трампа.

Но отдельные члены демократической партии надеются, что провал Байдена даст обратный эффект и поддержка демократической партии даже вырастет, так как «избиратели захотят ограничить президентство Трампа, которое они считают вероятным».