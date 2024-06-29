Hill: почти половина американцев советует демократам заменить Байдена

Провал Байдена привёл к тому, что почти половина американцев хотят видеть другого кандидата от демократов, пишет The Hill со ссылкой на опрос YouGov. В то же время 44% респондентов считает, что Трампу следует остаться в президентской гонке.

После первых предвыборных дебатов 49% американцев заявили, что Демократической партии стоит найти другого кандидата вместо Байдена, приводит The Hill результаты свежего опроса YouGov. При этом 44% опрошенных считают, что Трампу следует остаться в президентской гонке.

Сразу после начала дебатов демократы начали паниковать из-за плохого выступления действующего президента. Байден временами говорил бессвязно, постоянно терял ход мысли и, похоже, у него болело горло. Трамп, хотя и позволил себе несколько неточных высказываний, говорил энергично и прямо.

Провал Байдена моментально вызвал шквал критики со стороны анонимных старших должностных лиц и доноров Демократической партии, которые призвали его отказаться от участия в выборах. После дебатов избирательный штаб заявил, что президент не уступит давлению, а демократы должны прекратить публично «заламывать руки».