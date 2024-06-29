Сам себя закопал — CNN о «жалком» выступлении Байдена, на которое «было больно смотреть»

Вместо того чтобы развеять сомнения избирателей, Байден посеял их ещё больше: «катастрофическое» выступление президента на дебатах подтвердило, что он вряд ли справится с ещё одним сроком, пишет CNN. Теперь перед демократами стоит задача как можно быстрее разрешить политический кризис, созданный их лидером, — причём созданный даже без помощи Трампа.

Если дебаты действительно были лучшим и единственным шансом президента переломить ситуацию в плотной гонке с Трампом, то этот шанс с треском провалился, утверждает CNN. В этот вечер Байден «посеял кризис» в Демократической партии, в кулуарах которой теперь ведутся серьёзные разговоры о том, чтобы сменить кандидата. При этом, как отмечает телеканал, Трампу даже не пришлось стараться — с тем, чтобы «закопать» свою кампанию, Байден прекрасно справился сам.

Основная задача Байдена заключалась в том, чтобы развеять сомнения избирателей по поводу его возраста, — вместо этого президент лишь подтвердил эти опасения. Смотреть на «жалкое» и «катастрофическое» выступление президента было невыносимо, пишет CNN: «с точки зрения человечности, наблюдать это олицетворение разрушительных последствий возраста, которые подстерегают каждого, было больно».

Как показали дебаты, способность Байдена общаться со страной — и даже предлагать своё видение второго срока — находится под большим вопросом, заявляет издание. Избирателей «не могло не встревожить его жалкое выступление», сопровождаемое постоянными запинками и невнятным полушёпотом.

Однако в некоторых моментах избиратели, казалось, и вовсе с тревогой задумывались о том, что хорошего варианта у них попросту нет. «К тому моменту, когда престарелые соперники скатились к ожесточённому спору о том, кто из них лучше играет в гольф, было нетрудно догадаться, почему избиратели уже давно говорят опросам, что они не хотят участвовать в выборе, который предлагается им в этом году», — заключает CNN.