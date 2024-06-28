NYP: после провальных дебатов карьере Байдена конец

Миллионы телезрителей стали свидетелями шокирующего выступления нынешнего президента во время предвыборных дебатов. Байден был настолько ужасен, настолько не владел фактами, что позволить ему баллотироваться на второй срок — политическая халатность, констатирует The New York Post.

Вчерашние дебаты ознаменовали конец президентства Байдена, констатирует The New York Post. Миллионы телезрителей наблюдали за шокирующим выступлением нынешнего президента.

Взгляд Байдена был растерянным и опустошённым. Единственные положительные моменты, по мнению издания, были, когда президент молчал. Потому что когда он открывал рот, его речь была абсолютно бессвязной.

Ему задали вопрос про аборты, а он стал говорить про преступления среди мигрантов. «Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения. И я думаю, он сам не понимает, что сказал», — заметил в какой-то момент Трамп.

А затем Байден просто застыл. И здесь администрация уже не сможет обвинить кого-то в оговоре президента — все видели, как это произошло. Байден этого не переживёт, уверено NYP.

Позволить ему баллотироваться на второй срок — это не что иное как политическая халатность. Команда Байдена потратила целую неделю на подготовку к дебатам, и то, что все лицезрели вчера — лучшее, что он мог сделать. Это не может не вызывать ужас.

Представьте, что всё останется, как есть, и Байден продолжит участвовать в гонке. Предположим, что он даже победит в ноябре. Его состояние будет неуклонно ухудшаться, и он, совершенно точно, не сможет принимать правильные решения. И это будет катастрофой для Соединённых Штатов, констатирует издание.

Во время дебатов нынешний хозяин Белого дома не дал ни одного ответа про инфляцию или провальную миграционную политику, — два самых волнующих вопроса для избирателей.

Более того, президент был настолько невнятным, настолько неуверенным в себе, он совершенно не владел фактами, — и вот это затмило всё остальное.

Неудивительно, что Белый дом старается прятать его подальше от прессы и не показывать на публике. Демократическая партия просто обманывает американский народ, и прошедшие дебаты вскрыли этот обман.