NYP: явный фаворит — известный эксперт по выборам считает победу Трампа очевидной

Аналитик Нейт Сильвер, получивший известность после точного предсказания победы Обамы, считает, что в нынешней предвыборной гонке именно Трамп является явным фаворитом, пишет The New York Post. По мнению эксперта, экс-президент получит 287 голосов выборщиков при необходимых 270.

Известный американский эксперт по выборам, которого называют гуру статистики, считает, что в нынешней президентской гонке есть явный фаворит, сообщает The New York Post. Аналитик Нейт Сильвер уверен, что преимущество однозначно на стороне Дональда Трампа.

Свой прогноз Сильвер основывает на 40 000 симуляций и выполняет с помощью модели. По мнению эксперта, шансы экс-президента США на победу 5 ноября составляют 65,7%. Если верить его модели, Трамп получит 287 голосов выборщиков, в то время как для победы в Белом доме требуется 270.

«Честно говоря, кандидат, у которого, по моему мнению, больше шансов (Трамп), — это не тот кандидат, которого я бы предпочёл видеть победителем (Байден)», — признался Сильвер в своём блоге. «Если соотношение голосов коллегии выборщиков и избирателей будет таким же, как в 2016 или 2020 годах, можно ожидать, что у Байдена будут серьёзные проблемы, если результаты голосования будут примерно одинаковыми».

Издание напоминает, что последний раз кандидат в президенты от республиканской партии добивался переизбрания в 2004 году, это был Джордж Буш-мл.

По мнению аналитика, самой серьёзным препятствием для Байдена в нынешней гонке является то, что ему необходимо бороться за те штаты, где он легко победил четыре года назад. «Если Байден проиграет в Джорджии, Аризоне и Неваде, причём проиграет значительно, то ему нужно будет обязательно одержать победу и в Мичигане, и в Висконсине, и в Пенсильвании», — пояснил он.

«В наших симуляциях Байден выигрывает по крайней мере в одном из этих штатов в 54% случаев. Но вот во всех трёх из них только в 32%. Модель может обеспечить такую точность, на которую не способна ваша интуиция», — добавил Сильвер.

Как отмечает NYP, прогноз Нейта Сильвера не совпадает с аналитикой компании FiveThirtyEight. На данный момент она отдаёт победу Байдену, оценивая его шансы в 51%. Причём эту компанию основал сам Сильвер, но покинул её в прошлом году.

Наибольшую известность Сильверу принесли президентские выборы 2012 года. Тогда он точно предсказал переизбрание Барака Обамы, хотя самого аналитика обвиняли в предвзятости к другому кандидату, Мэтту Ромни.

Сильвер признаёт, что нынешняя предвыборная гонка очень похожа на кампанию 2012 года, только в данном случае всё наоборот — «общенациональные опросы тогда часто были близки, но опросы в колеблющихся штатах неизменно благоприятствовали Обаме и давали ему гораздо более надёжную карту».

Недавно Сильвер выступил с достаточно резким заявлением относительно шансов президента Байдена, посчитав, что, возможно ему стоит просто отказаться от участия в гонке.

В то же время, пишет NYP, последние данные опроса Квиннипэкского университета среди зарегистрированных избирателей показывают, что Трамп опережает Байдена на четыре пункта, набирая 49%. Ещё месяц назад опрос того же университета отдавал победу Байдену, правда, с перевесом всего в один процент — 48% против 47% за Трампа.

Другой опрос Квиннипэкского университета также показал, что 55% избирателей считают, что Трампа нельзя сажать в тюрьму по делу о растрате, и лишь 40% опрошенных уверены, что его место за решёткой.

Избирателей спросили также и о сыне нынешнего президента Хантере Байдене. 51% опрошенных заявили, что он заслужил тюремный срок по делу о хранении оружия, и лишь 36% сочли, что можно оставить его на свободе.

Скоро состоятся первые дебаты между Трампом и Байденом. Почти три четверти избирателей, 73%, подтвердили, что собираются следить за этим противостоянием, но мало кто рассчитывает на то, что их переубедят. Только 12% из сторонников Байдена, 13% из тех, кто поддерживает Трампа и 32% из поддерживающих Кеннеди, признали, что готовы изменить свои предпочтения в зависимости от того, как пойдут дебаты.