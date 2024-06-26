NYP: даже латиноамериканцы отвернулись от Байдена из-за его миграционной политики

Дональд Трамп и республиканская партия вызывают больше доверия в вопросах иммиграции. Так считают даже латиноамериканцы из колеблющихся штатов, а это та этническая группа, в поддержке которой были уверены и Байден, и демократы, пишет The New York Post.

Латиноамериканцы из колеблющихся штатов предпочитают Дональда Трампа и республиканскую партию, сообщает The New York Post. Новый опрос показал, что экс-президент США вызывает больше доверия в вопросах иммиграции. За него готовы отдать свои голоса 41% против 38% за Байдена.

Такие результаты по мнению издания совершенно неудивительны. Ведь даже в Нью-Йорке, который традиционно голосует за демократов, 83% всех избирателей считают приток мигрантов в свой город серьёзной проблемой, с ними согласны 91% латиноамериканцев.

Здесь нет какого-то серьёзного разделения, поскольку латиноамериканцам нужно то же, что и любым другим этническим группам — хорошие рабочие места, безопасность на улицах и разумная миграционная политика.

Странно предполагать, что какие-либо избиратели будут приветствовать нелегальных мигрантов с распростёртыми объятиями только потому, что они принадлежат к более-менее той же этнокультурной категории. Но вот Байден с первого дня пребывания в Белом доме стал вводить пагубную политику, которая подразумевает как раз такое мышление.

В результате его действий месяц за месяцем приток нелегалов бил один рекорд за другим, создавая огромную нагрузку не только на приграничные города, но и на крупные центры внутри страны, констатирует NYP.

И теперь команда Байдена пожинает свои плоды. Причём сам президент явно знает об этом. Достаточно посмотреть на его отчаянные попытки изобразить серьёзность на границе и ввести что-то отдалённо напоминающее ужесточение мер — всё для того, чтобы пропускать почти два миллиона нелегальных мигрантов в год.

Но и это лишь видимость, меры до сих пор не введены, подчёркивает издание. Вместо этого он снова вернулся в привычное русло — пообещал массовые амнистии.

Ирония состоит в том, что, слушая своих лакеев, Байден проводит политику, которая окончательно убивает его имидж в глазах широкой общественности. А Трамп тем временем извлекает свою выгоду.

Это ещё одно доказательство того, что расистские взгляды стали нормой среди демократов. Возможно, президентские выборы откроют им глаза, хотя вряд ли, отмечает издание.