NYPost: у Байдена нет значимых достижений — ему остаётся лишь обвинять Трампа

Самая большая проблема Байдена в нынешней президентской гонке состоит в том, что у него не было никаких значимых достижений за время правления, пишет New York Post. Как отмечается в статье, в результате нынешнему главе Белого дома и его команде ничего не остаётся, кроме как обвинять Дональда Трампа и представлять его в качестве угрозы для США.

Президент США Джо Байден, по всей видимости, отказался от попыток представить своё правление в Белом доме как историю успеха, пишет New York Post. Теперь в своей предвыборной кампании он делает ставку на единственное послание: для Америки Дональд Трамп — это зло.



«Он убьёт демократию и пересажает своих оппонентов. Не забывайте про 6 января. И да, он ведь к тому же осужденный преступник», — именно об этом, как считает издание, будут говорить президент и его доверенные лица вплоть до ноябрьских выборов.



Как отмечается в статье, негативная предвыборная агитация — это важный способ для создания контрастов, но она редко предлагается в качестве единственного блюда.



И это подчёркивает самую большую проблему Байдена: у него нет никаких значительных достижений, на которые он мог бы опереться в своей предвыборной кампании.



Кроме того, большинство американцев считают его ужасным президентом и говорят, что он слишком стар для второго срока.