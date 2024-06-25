New York Post Оригинал

NYPost: у Байдена нет значимых достижений — ему остаётся лишь обвинять Трампа

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Самая большая проблема Байдена в нынешней президентской гонке состоит в том, что у него не было никаких значимых достижений за время правления, пишет New York Post. Как отмечается в статье, в результате нынешнему главе Белого дома и его команде ничего не остаётся, кроме как обвинять Дональда Трампа и представлять его в качестве угрозы для США.
NYPost: у Байдена нет значимых достижений — ему остаётся лишь обвинять Трампа
AP
Президент США Джо Байден, по всей видимости, отказался от попыток представить своё правление в Белом доме как историю успеха, пишет New York Post. Теперь в своей предвыборной кампании он делает ставку на единственное послание: для Америки Дональд Трамп — это зло.

«Он убьёт демократию и пересажает своих оппонентов. Не забывайте про 6 января. И да, он ведь к тому же осужденный преступник», — именно об этом, как считает издание, будут говорить президент и его доверенные лица вплоть до ноябрьских выборов.

Как отмечается в статье, негативная предвыборная агитация — это важный способ для создания контрастов, но она редко предлагается в качестве единственного блюда.

И это подчёркивает самую большую проблему Байдена: у него нет никаких значительных достижений, на которые он мог бы опереться в своей предвыборной кампании.

Кроме того, большинство американцев считают его ужасным президентом и говорят, что он слишком стар для второго срока.
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источник
New York Post США Северная Америка
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