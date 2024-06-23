Тулси Габбард: Байдена не спасут заигрывания с латиноамериканскими избирателями

Предвыборный штаб Джо Байдена старается всячески привлечь избирателей с южноамериканскими корнями. Но эти попытки не будут иметь особого успеха, поскольку за всей этой мишурой люди видят реальную политику действующей администрации, которая среди прочего способствует развязыванию третьей мировой, уверена бывший кандидаты в президенты США и обозреватель Fox News Тулси Габбард.

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: С нами обозреватель Fox News и в прошлом кандидат на пост президента от Демократической партии Тулси Габбард. Скажите, Тулси, а может ли Александрия Окасио-Кортес спасти Джо Байдена?

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-кандидат в президенты США и обозреватель Fox News: Нет. Определённо нет. И я думаю, факт того, что они так сейчас с ней носятся просто в очередной раз показывает, что администрация Байдена — во-первых, не понимает, что проблема заключается в самой их политике, а не в том, кто является её лицом. От того, что появляется новое лицо сам посыл и, собственно, последствия этой политики не изменятся.

И откровенно говоря, я нахожу это оскорбительным для латиноамериканских избирателей и для избирателей-женщин — администрация Байдена и Харрис считает, что они настолько глупые и поверхностные, что стоит только показать им женщину-латиноамериканку, призывающую голосовать за Джо Байдена, как они сразу же скажут: «Ух ты! Ну теперь мы нас убедили — будем голосовать за Джо Байдена».

Но на самом деле, вне зависимости от пола, этноса, расы мы все ощущаем негативные последствия политики администрации Байдена и Харрис — будь то подорожание продуктов в магазинах, рост стоимости жизни, всё более опасная ситуация на наших улицах, последствия политики открытых границ, делающей нашу страну менее безопасной. Или же тот факт, что мы сейчас стали ближе к третьей мировой войне и ядерному армагеддону.

В общем, последствия здесь вполне реальные. И они думают, что мы слишком глупы, чтобы заметить, что, у нас, собственно, происходит. И поэтому они разыгрывают здесь свою привычную карту — политику идентичности — с целью манипулировать нами таким образом, чтобы они могли остаться у власти.

ДЖЕССИ УОТЕРС: И ведь они не просто задействуют женщину-латиноамериканку — они, Тулси, выводят ансамбль мариачи! Они пускают ролики для латиноамериканцев на тему европейского футбола, где Джо покупает тако. Ну, это всё равно, что пытаться привлечь, скажем, белых избирателей бадминтонными вечеринками. Так, получается? Это будет иметь успех, как думаете?

ТУЛСИ ГАББАРД: Я не думаю, что люди могут воспринимать их серьёзно, когда они ведут себя так неприятно и оскорбительно, пытаясь привлечь избирателей. Эти выборы — самые серьёзные на нашем веку, учитывая, что здесь стоит на кону. Они раздают тако, выпускают ансамбли мариачи. И одновременно с этим они подрывают наши фундаментальные права и свободы. Они используют в качестве оружия наше министерство юстиции, подрывают верховенство закона и бьют по самым основам нашей страны. И мы не позволим, чтобы им это сошло с рук — мы просто не можем это допустить.

ДЖЕССИ УОТЕРС: Что ж, Тулси Габбард, спасибо вам большое. Отличных вам выходных.

Дата публикации 22 июня 2024 года.