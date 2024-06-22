Daily Mail: американскую империю раздавит растущая гора долгов

Западные историки и аналитики прогнозируют, что США рискуют повторить судьбу прошлых великих держав. По их словам, страна окажется обессилена из-за её постоянно увеличивающегося государственного долга и потенциального массового отказа от доллара в качестве резервной валюты, пишет Daily Mail.

Историки и аналитики предупреждают: Америка утратит статус сверхдержавы по той же причине, что и её предшественники. Она окажется погребена под ​​горой долгов, которые политикам удобно игнорировать, пишет Daily Mail.

«Любая великая держава, которая тратит больше на обслуживание долга, чем на оборону, не остаётся великой надолго. Это верно для Габсбургской Испании, старого порядка Франции, Османской и Британской империй», — считает профессор истории Гарвардского университета Найл Фергюсон, который предполагает, что схожая судьба может ждать США.

Директор Института Буша и Инициативы Дж. Х. Каллум Кларк также видит тревожные исторические параллели с нынешним тяжёлым положением Америки. По его словам, ещё в третьем веке нашей эры перерасход средств побудил римских императоров начать обесценивать валюту, что вызвало повальную инфляцию, которая в конечном итоге лишила страну способности защищать себя.

Потребность в покупке долларов, используемых для международной торговли, защищала США от высокого уровня долга. Но появляются всё больше признаков того, что положение «вечнозелёного» в качестве мировой резервной валюты становится шатким, отмечает Daily Mail.

Профессор истории Йельского университета Пол Кеннеди напоминает, что азиатские страны, включая Китай, держат огромные объёмы американского долга в форме казначейских облигаций. По его словам, эти государства способны подорвать статусу Вашингтона, если они «просто решат по какой-то причине политической ссоры с США избавиться от огромного количества казначейских облигаций».

Отношение долга Америки к ВВП падал в период процветания 1990-х, достигнув минимума в 32% в 2001 году. Но с тех пор этот показатель взлетел до 99%, чему способствовала рецессия десятых и пандемия COVID-19.

Бюджетное управление конгресса подсчитало, что только в этом году к госдолг США увеличится на $1,9 трлн, в результате чего он достигнет невероятных $36 трлн. По данным ведомства, самым большим вкладом в совокупный рост дефицита стало новые законодательные инициативы, в том числе касающиеся помощи Украине, Израилю и Тайваню.