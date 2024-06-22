NYP: госдолг США растёт как на дрожжах, однако Байден продолжает тратить деньги налево и направо

Из-за безответственности руководства США госдолг страны уже почти достиг $35 трлн. Более того, он продолжает увеличиваться на триллион каждые сто дней, констатирует the New York Post. Однако это не волнует администрацию Байдена. Они упорно продолжают тратить деньги, будучи уверенными, что им всё сойдёт с рук.

На сегодняшний день долг США составляет почти $35 трлн. В пересчёте на жителей это означает, что каждый американец должен порядка $100 000. Однако администрацию Байдена это совершенно не волнует. Им хочется тратить ещё больше, констатирует The New York Post.

Благодаря безумным тратам нынешних властей национальный долг увеличивается каждые 100 дней на триллион долларов. И добром это вряд ли кончится. Как сообщает издание, в прошлом году страна уже подошла к очередному неприятному рубежу. Подсчитали, что американцы должны платить триллион долларов ежегодно только на выплаты процентов по долгу.

Причём эта сумма превышает траты на оборону, инфраструктуру, образование и программы по борьбе с бедностью. Дороже обходится лишь социальное обеспечение и медицинская помощь.

По подсчётам NYP, выплата таких баснословных процентов лишает каждого жителя США примерно $3000 в год. Но и это ещё не всё. Рост расходов в Штатах очень неустойчивый. Невозможно бесконечно растягивать резинку, рано или поздно она порвётся.

В 2023 году агентство Fitch подверглось критике за понижение рейтинга госдолга США. Но несколько месяцев спустя агентство Moody’s понизило прогноз со «стабильного» до «негативного», пояснив, что «бюджетный дефицит Америки останется очень большим, что значительно снизит доступность долга», цитирует NYP.

При этом параллельно с долгом растёт и безответственность политиков. В прошлом они хотя бы говорили о проблеме госдолга.

Президент Клинтон заявлял: «Мы должны решить эту большую долгосрочную долговую проблему, или она займётся нами». Барак Обама назвал отказ от решения этого вопроса «безответственным». Трамп призывал избавиться от долга, который тогда составлял $19 трлн. Однако никто из президентов ничего не предпринял, констатирует издание.

А Джо Байден пошёл ещё дальше. Он стал откровенно врать: «Мы буквально сократили федеральный долг вдвое». При этом на момент его вступления в должность долг составлял $26,9 трлн, а сейчас он уже $34,8 трлн.

По мнению NYP, одной из проблем является то, что советники Байдена придерживаются «Современной денежной теории», согласно которой США могут тратить сколько угодно, поскольку сами печатают собственную валюту.

«Ничто не мешает федеральному правительству создать столько денег, сколько оно хочет, и заплатить их кому-то», — заявила экономический советник сенатор Стефани Келтер.

Другие страны уже проходили это, и чего им это стоило. После Первой мировой немецкое правительство включило печатный станок для выплаты репараций. Это вызвало 300-процентную инфляцию и недовольство народа, что, в свою очередь проложило путь для прихода к власти Гитлера. Аналогичная инфляция вызвала хаос в Аргентине, Зимбабве и Венесуэле.

При этом простые люди трудятся всю жизнь, чтобы их сбережения «съела» инфляция, спровоцированная безответственностью политиков.

Однако власти нашли другой выход. Издание напоминает, что политики вроде Джо Байдена и Элизабет Уоррен утверждают, что ситуацию можно «исправить», если обложить налогами богатых граждан. «Плати свою справедливую долю», — призывает Уоррен.

Но состоятельные американцы и так платят немало, и повышение налогов никак не поможет вытащить страну из нынешнего положения. Во-первых, большинство просто переехали бы в другую страну или потратились бы на юристов, чтобы обойти новые правила. А, во-вторых, нет в стране столько богачей, чтобы компенсировать расходы американской политической элиты. И даже если бы удалось прибрать к рукам всё состояние миллиардеров, это покрыло бы лишь седьмую долю госдолга.

По мнению NYP, единственным выходом может быть устранение причины возникновения долга, а именно чрезмерные государственные расходы. Для этого даже не нужно прекращать их увеличивать. Достаточно перестать балансировать бюджет.

Политики должны ограничить увеличение расходов до уровня, который был бы чуть ниже среднегодового экономического роста в Америке. Тогда страна получила бы шанс справиться с долговым бременем. Но проблема в том, что власть этого не хочет.