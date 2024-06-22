Fox News: американцев не провёдешь ― они видят, до чего Байден довёл страну, и опросы это подтверждают

Новое исследование общественного мнения показывает заметный отрыв Дональда Трампа от Джо Байдена в колеблющихся штатах. В подобной картине нет ничего удивительного, ведь американцы прекрасно понимают, что их действующий президент ведёт США в пропасть, а его ментальное здоровье оставляет желать лучшего, считает ведущий Fox News Шон Хэннити.

ШОН ХЭННИТИ, ведущий Fox News: Начнём с нового опроса общественного мнения в колеблющихся штатах, проведённого колледжем Эмерсон. Взгляните на экраны. В Аризоне Трамп опережает на 4 процентных пункта. В Джорджии тоже на 4, в Висконсине на 3, в Неваде Трамп снова опережает на 3, в Пенсильвании на 2, в Мичигане на 1, а в штате Миннесота, где традиционно голосуют за демократических кандидатов, у Трампа и Байдена равные показатели, 45 и 45.

Другими словами, если верить этому вполне авторитетному опросу, Трамп вырвался вперёд в каждом из колеблющихся штатов, и в Миннесоте он идёт наравне (с Байденом. ― ИноТВ). Прибавьте к этому два последних соцопроса из Вирджинии, где они тоже идут ноздря в ноздрю в четырёх так называемых штатах Содружества. Для Дональда Трампа новости сегодня отличные.

Но хочу всех предостеречь: до дня выборов осталось 137 дней, а это целая вечность в политическом плане, многое может произойти. Досрочные выборы начнутся в Пенсильвании всего через 88 коротких дней, и после ― во всех остальных штатах.

Тем не менее таким образом мы уже сегодня получаем предварительную картину того, как будут проходить выборы, и того, что видят люди. Они видят, что проводимая Байденом политика катастрофична. Американцы видят, что их президент ― в когнитивном плане полная развалина, и они не верят, что всё это, мол, «дешёвые фейковые видео». Они не верят в эту ложь.

Тут мы видим, что используемое в качестве орудия министерство юстиции не добилось того эффекта, который хотели демократы. Положение Джо Байдена ухудшается ещё и потому, что хоть по результатам соцопросов женщин-избирателей он ведёт, но в этой категории избирателей у него самая слабая позиция (среди кандидатов от Демократической партии. ― ИноТВ) с 2004 года, когда баллотировался Джон Керри.

Среди мужчин его поддержка отстает на двухзначные показатели. Но это по-прежнему напряжённая президентская гонка, исход которой решат какие-нибудь два-три штата, где результаты соцопросов находятся в рамках погрешности. Не спешите с выводами, и не заблуждайтесь: ставки на президентских дебатах, которые пройдут в следующий четверг в эфире CNN, крайне высоки.

Дата публикации 21 июня 2024 года.