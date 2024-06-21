Обозреватель Fox News: американцы отворачиваются от Байдена — его политика открытых границ подвергла их опасности

Благодаря политике открытых границ президента США Джо Байдена в страну могут попасть даже преступники, что создаёт опасные для жизни американцев условия, заявила в эфире Fox News журналистка Сара Картер. По словам Картер, в глазах американцев это неприемлемо, поэтому они отворачиваются от Байдена.

САРА КАРТЕР, обозреватель Fox News: Его политика открытых границ — это самое что ни на есть пренебрежение своими должностными обязанностями. Президент Байден создаёт опасные условия для американцев, а они, между прочим, должны быть главной его опорой. Исполнительная власть должна нас защищать, это её единственная задача.

Вместо этого он всем обеспечил опасные для жизни условия. Взять, к примеру, случай Лейкен Райли: её убийцу Хосе Ибарру досрочно освободили, потому что в тюрьме койко-мест не хватало. А теперь Байден собирается объявить амнистию — поголовную амнистию — которая коснётся, вероятно, полумиллиона человек, а потом ещё большего числа. Это создаёт опасный прецедент, Ларри, и опасность его глобальна.

Недавно я была в Сальвадоре, пообщалась с президентом Найибом Букеле. То, как президент Байден в США действует по вопросу границы, его ошарашило. Букеле сказал: «Мы вообще-то не хотим, чтобы наши люди уезжали, мы хотим, чтобы они оставались у нас. Я отправил в мегатюрьму 80 тысяч человек, среди них — наркоторговцы и члены преступных группировок, таких как MS-13. Мы посадили этих людей за решётку, но Байден, судя по всему, хочет выпустить их на улицу».

Это неприемлемо, и в глазах американцев это тоже неприемлемо, поэтому и меняются предпочтения как афроамериканской, так и латиноамериканской части населения, к которой я отношусь. Люди меняют свою позицию и говорят: «Президента Байдена мы больше не хотим. Давайте вернёмся к здравому смыслу при президенте Трампе: закроем границу и защитим американцев».

Дата выхода в эфир 20 июня 2024 года.