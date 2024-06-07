Fox News: по США разгуливают террористы, и в этом виноват Байден

Придя к власти, Джо Байден первым делом открыл южную границу, и теперь нельзя исключить, что в США работают ячейки всех террористических организаций мира, заявил главред Middle East Forum Джим Хэнсон в интервью Fox News. Администрация Байдена признаёт террористическую угрозу, но отрицает свою вину.

БРАЙАН КИЛМИД, ведущий FoxNews: Генпрокурор Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй предупреждают законодателей о нарастающей угрозе на территории США. Посмотрите.



МЕРРИК ГАРЛАНД, генеральный прокурор США: Я беспокоюсь по поводу возможной террористической атаки в стране после (событий. — ИноТВ) 7 октября. Уровень угрозы для нас повысился чрезвычайно.



КРИСТОФЕР РЭЙ, директор ФБР: Мы видели, как всевозможные иностранные террористические организации призывали к атакам против американцев и наших союзников… Всё больше беспокойства по поводу возможного скоординированного теракта здесь, в нашей стране, похожего на теракт, осуществлённый ИГ* в российском концертном зале в марте.



БРАЙАН КИЛМИД: Плохие новости. Обсудим их с главным редактором Middle East Forum Джимом Хэнсоном, служившим в спецназе армии США. Джим, по нашей стране сейчас разгуливают разыскиваемые террористы — что вы думаете на этот счёт? И кто не в розыске? Это должно беспокоить нас ещё больше.



ДЖИМ ХЭНСОН, главный редактор Middle East Forum: Наверное, хорошо, что до них дошло, что администрация Байдена первым делом открыла нашу южную границу для всех, кто хотел её спокойненько перейти. Если хоть какая-то террористическая организация не воспользовалась случаем, для неё это преступная халатность. Мы дали им зелёный свет. И теперь нам надо исходить из того, что в США работают террористические ячейки. И ответственность за это, по-моему, лежит непосредственно на администрации Байдена.



БРАЙАН КИЛМИД: Вот что мне показалось примечательным: во-первых, он признаёт, что неисправная граница создаёт опасность для нас всех. Потому что он заявил, что не хочет винить администрацию. Хотя именно её и следует винить. И он заявил, что становится всё меньше и меньше источников информации о том, кто прибывает из-за океана и что происходит. Это один из отрицательных аспектов того, как был осуществлён вывод наших войск из Афганистана.



Но что меня вчера действительно поразило, так это события на Ближнем Востоке и высказывания президента в журнале TIME о Биньямине Нетаньяху. Он (Байден. — ИноТВ) заключил… или дал понять, что Нетаньяху совершил один из самых мерзких поступков, какие только можно представить: стал продлевать войну, чтобы оставаться у власти. «Когда TIMEспросил, затягивает ли Нетаньяху войну из собственных политических соображений, Байден признал: «Есть все основания для такого вывода». Какой отвратительный отзыв о человеке! Если кто-то затягивает войну, то это президент Байден со своим оружием и отказом разрешить полномасштабную операцию в Рафахе!



ДЖИМ ХЭНСОН: Это было неприличное высказывание о лидере страны — союзника США. У администрации Байдена сложилось ошибочное понимание, будто Израиль — проблема, палестинцы — жертвы, а Иран — решение. Это просто безумие! Именно они создали эти проблемы. Им следовало поддержать действия Израиля с самого начала. ХАМАС необходимо устранить как фактор, иначе в Газе никогда не будет никакого мира.



БРАЙАН КИЛМИД: И высказаться так о человеке, который через одну-две недели прибывает с визитом, чтобы выступить перед обеими палатами конгресса! И при этом объявлять себя его лучшим другом! Это просто безумие.



Он (Байден. — ИноТВ) также указал на то, что до нападения 7 октября у Нетаньяху были кое-какие внутренние проблемы. Это не имеет никакого отношения к делу! У него самого внутренние проблемы!



Дата выхода в эфир 05 июня 2024 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.