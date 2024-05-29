Рубио: из-за политики Байдена над США нависла опаснейшая террористическая угроза

Из-за политики открытых границ Джо Байдена террористы продолжают беспрепятственно наводнять Америку, считает сенатор-республиканец Марко Рубио. По его мнению, это нужно срочно остановить, поскольку террористическая угроза, нависшая над страной, сейчас на самом опасном уровне за последние десять лет.

Пару дней назад на сайте Fox была опубликована ваша статья «Открытая граница Байдена позволяет ИГИЛ * беспрепятственно проникать в США». Я с вами согласен: проблема, на мой взгляд весьма серьёзная. Вопрос в том, что нам с этим делать.

МАРКО РУБИО, сенатор США: Нужно остановить этот поток. На данный момент я на это не надеюсь, потому что байденовская администрация продолжает пропускать людей в страну и отпускать задержанных. Звучат заявления: «По всем, кто на границе, мы проводим проверку», — расчёт на это. Но они не могут этого делать, поскольку, если говорить о некоторых регионах мира, из которых прибывают эти люди, мы никакой информацией о них не располагаем. У нас нет баз данных оттуда, так что мы не знаем, являются ли эти люди террористами или прибыли ли сюда для террористической деятельности.

Только задумайтесь: речь идёт о девяти-десяти миллионах человек со всего мира. Если даже лишь малый процент из них отправили сюда для совершения теракта, это очень много людей и огромная террористическая угроза!

Так что я прислушиваюсь к предостережениям. Если читать между строк то, что за последние месяцы неоднократно говорил директор ФБР, то для ситуации внутри США сейчас, наверное, если не самый, то один из самых опасных моментов за последние десять лет или больше. Достаточно взглянуть на само количество прибывших со всего мира людей, о которых мы понятия не имеем, кто они такие. Известно, что ИГИЛ организовывало незаконное проникновение людей в США, взимая с них за это плату. И здравый смысл подсказывает: если они этим занимаются, то будут использовать ту же сеть, чтобы доставить сюда собственных террористов.



Дата публикации 28 мая 2024 года.



* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.