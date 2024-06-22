Judging Freedom Оригинал

JF: администрация Байдена раздувает антироссийскую истерию в надежде удержаться у власти

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американское правительство, как и их западные коллеги, не стремятся к миру, а отстаивают сугубо личные интересы, несмотря на то, что это может иметь «апокалиптические последствия», заявил в интервью Judging Freedom бывший сотрудник Госдепа США Мэтью Хо. По его словам, администрация Байдена опасается поражения на грядущих президентских выборах, поэтому делает ставку на затягивание украинского конфликта, как в своё время было с обострением войны в Афганистане при Обаме.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, юрист: Разве западные лидеры не считают предотвращение войны одной из своих основных обязанностей? И вы, и Скотт Риттер — морпехи в отставке, вы были военными и носили оружие в военное время, но сейчас вы самые видные борцы за мир в США. Разве западные лидеры... Неужели канцлер ФРГ Шольц не помнит истории Германии? А президент Макрон — Франции? Неужели они не понимают, насколько важен мир? Ведь даже такой «ястреб» как Черчилль считал, что разговаривать лучше, чем воевать. 

МЭТЬЮ ХО, бывший сотрудник Госдепартамента США: Верно. Опять же, на мой взгляд, всё это восходит к тому, что для их настоящего электората, для их настоящих интересов, для тех, кого они поддерживают, мир не имеет никакой ценности. Они не представляют интересы американского народа или европейцев — они служат интересам своих структур, своих партий, да и преследуют собственные. Мы часто об этом говорили.
 
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Да.
 
МЭТЬЮ ХО: О том, что своей цели эти люди уже достигли. Занимаемые ими посты — это и есть самоцель. Делать что-то хорошее, добиваться чего-то, устраивать какие-то реформы или их отменять — всё это не имеет значения. Для большинства этих людей главное — сохранить имеющуюся у них власть. И все их расчёты зиждутся на том, какой расклад лучше всего лично для них и для тех, кому они преданы, а именно их партий и их структур.
 
Кажется, я об этом уже упоминал, но тем не менее: в 2009 году, после того как я вернулся из Афганистана и подал в отставку, я вводил Тони Блинкена в курс дела, и тот понимал всё, о чём я говорил, как и понимали все остальные присутствовавшие там люди. Это были ведущие представители команды по национальной безопасности на тот момент вице-президента США Джо Байдена.
 
Я говорил в том числе о том, что обострение войны в Афганистане лишь активизирует вооружённую оппозицию; о том, насколько коррумпированным было правительство Карзая; о том, что наши афганские союзники — сплошь военные диктаторы и наркобароны. И эти люди всё прекрасно понимали.
 
Но для них самое главное было исходить из того, что лучше всего поспособствует политическому успеху Обамы внутри страны. И лучшее, что они могли сделать для действующего президента в политическом плане — это наращивание войны в Афганистане. И, думаю, сейчас мы имеем дело именно с этим — с тем, что при принятии решений руководствуются очень узкими политическими интересами, а решения эти могут иметь куда более серьёзные, масштабные и, как мы говорили, апокалиптические последствия.
 
Так что нами просто манипулируют. В качестве пешек используют не только украинский народ — над всем миром навис, так сказать, дамоклов меч, поскольку текущая администрация уступает Трампу 3-4 пункта (в опросах — ИноТВ), и им не остаётся ничего другого, кроме как вернуться к своей антироссийской истерии, которая, как они считают, хорошо работала последние 10 лет.
 
Дата публикации 19 июня 2024 года.
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Judging Freedom США Северная Америка
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