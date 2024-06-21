Зеленский рассчитывал, что мирный саммит продемонстрирует международную поддержку и усилит изоляцию России, однако результат вышел совершенно обратный, констатирует Spectator. Конференция продемонстрировала усталость от войны. Практически для каждой страны экономические и стратегические интересы возобладали над принципами.

Киев возлагал большие надежды на так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии. Зеленский хотел продемонстрировать, как весь мир его поддерживает, а Россия остаётся в изоляции. Однако результат вышел совершенно обратный, констатирует Spectator.

Китай отказался от участия. Другие ключевые страны, вроде Бразилии, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Южной Африки отказались подписать итоговое коммюнике даже в сильно отредактированном смягчённом варианте.

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника администрации Зеленского, тот «надеялся, что конференция ознаменует собой новый уровень международной поддержки…но она лишь показала, насколько сильно мы потеряли поддержку на глобальном Юге». Безоговорочную поддержку Зеленский получил лишь от ЕС и США.

По мнению издания, не исключено, что практически для каждой страны экономические и стратегические интересы возобладали над принципами. Тот же Евросоюз хоть и ввёл санкции, но не запретил поставки российской нефти, просто установив цену на нефть марки Urals на уровне $60 вместо $73.

Не коснулись европейские санкции и российского газа. Сейчас 8% газа в Европу поступает по трубопроводам из России через Украину и Словакию. Российский «Газпром» платит немалые деньги за транзит. В прошлом году Киев получил $850 млн, что составляет около 0,46% ВВП Украины, а это делает Москву одним из крупнейших налогоплательщиков на Украине.

Кроме того, лишь 8% европейских компаний полностью ушли с российского рынка. Как напоминает издание, недавно западные союзники предложили Киеву прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы не вызвать нефтяной кризис.

А Дональд Трамп не скрывает своего намерения наложить вето на увеличение помощи Украине. «Зеленский, вероятно, величайший торговец из всех ныне живущих политиков. Всякий раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов… А потом возвращается и говорит, что ему нужны ещё 60 миллиардов», — цитирует Spectator слова Трампа.

Глобальный Юг также не остался в стороне. Росту индийской экономики значительно способствовало увеличение импорта российской нефти. Причём затем эта нефть частично экспортируется в Европу в виде очищенного бензина. Также поступает Турция с российским газом, экспортируя его в Южную Европу. Кроме того, Анкара поддерживает с Москвой масштабную торговлю сельскохозяйственной продукцией и потребительскими товарами.

После введения западных санкций против российских банков, ОАЭ превратились в центр банковской деятельности для Москвы. А объём российско-китайской торговли удвоился, превысив $200 млрд в год. Поэтому, по мнению Spectator, Китай вообще не очень заинтересован в прекращении войны.

На этом фоне намерения Зеленского о полной победе совершенно не реалистичны. По информации издания, недавно он сказал одному европейскому лидеру, что намерен продолжать до тех пор, пока Россия не уйдёт со всей территории Украины, не выплатит все репарации и не будет наказана. «Если мы не добьёмся прогресса в этом году, тогда мы повторим попытку в следующем году, и ещё через год», — добавил Зеленский.

Идеологически его заявления вполне логичны. Но на практике Украину ждёт ужасная зима. Более половины электростанций закрыто. Зимы с каждым годом всё суровее. По сообщению источника, близкого к правительству Германии, там ожидают прибытия до миллиона украинских беженцев. При этом Киеву отчаянно не хватает людей. Власти полагаются на специальные службы, которые буквально отлавливают людей на улицах и отправляют на фронт.

Население России в четыре раза превышает население Украины, а российская экономика — в 20 раз больше. Нежелание Запада сокращать экспорт энергоносителей фактически позволило России не обращать внимания на санкции. Экономика страны настолько окрепла, что её ВВП в этом году вырастет больше, чем у любой другой страны G7. Да и жизнь в Москве не сильно изменилась, благодаря параллельному импорту.

Для многих международных дипломатов путь к прекращению огня очевиден, поясняет Spectator. «Совершенно очевидно, чем закончится эта война. Прекращение огня вдоль линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, если не считать полноправного членства в НАТО. Никакой формальной уступки территории. Украина становится похожей на Кипр — членом ЕС, который не признаёт, что был разделён», — заявил один бывший высокопоставленный западный государственный деятель, часто посещающий Киев.

Похоже, что мир начинает занимать позиции «в преддверии мира». Немецкий канцлер Олаф Шольц заверил, что на «следующем» мирном саммите война обязательно закончится и даже предположил, что на него всё-таки следует пригласить Россию.

Однако, по мнению издания, если саммит Зеленского что-то и продемонстрировал, так это то, что международная поддержка войны всё больше ослабевает, а на её место приходят уродливые компромиссы.