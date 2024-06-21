В Германии сделали «первый шаг» к восстановлению призыва: юношам предлагают добровольно пройти медкомиссию. Колумнистка Der Spiegel Забина Реннефанц считает, что страна встала на «ошибочный путь»: НАТО уже и так имеет больше солдат, чем Россия, тратит больше на оборону. Реннефанц опасается, что мотивом для действий Берлина является отправка солдат НАТО на Украину, и считает, что милитаризация угрожает Германии и выгодна лишь ВПК.

Борис Писториус «сделал шаг в направлении восстановления призыва»: если его законопроект примут, то все 18-летние юноши в Германии должны будут ответить на письмо с анкетой, с вопросами о готовности к службе в армии и своём здоровье. Бундесвер рассчитывает таким способом привлекать ежегодно в свои ряды на 5 тыс. человек больше, чем сейчас. Чуть ранее обсуждалось подобное обязательство и для девушек, в рамках «полового равноправия». Тем самым Германия встала на «ошибочный путь», — уверена Забина Реннефанц.

Забина Реннефанц в колонке для Der Spiegel считает, однако, что правильным для Германии было бы ответить на вопрос: «зачем нам нужно ещё больше солдат?». Она указывает, что на армию в Германии будет потрачена и так рекордная сумма — €90 млрд. В мировом масштабе расходы на оборону достигли €2,4 трлн — «самое высокое значение с момента начала сбора данных с шестидесятых годов». На Украине «кажется, коллективно была утрачена способность представить себе разрешение конфликтов без оружия».

При этом ремилитаризация Германии происходит скрытно, «в светофорном правительстве не хотят выглядеть как разжигатели войны». Писториус делает всё, чтобы военный призыв «казался безвредным»: никого официально не принуждают, а кто не захочет служить, не будет обязан этого делать. «Милитаризация таковой не называется, — говорится о «большей защите», «лучшей обороне» — это звучит хорошо, никто не может иметь что-то против этого».

Реннефанц отмечает, что в поддержку милитаризации разжигаются определённые настроения, прежде всего уже «существующий, возникший исторически страх перед «этими русскими», которым из принципа нельзя доверять». В заметке для Der Spiegel она отмечает, что «рассказ о том, что украинцы защищают не только себя, но и свободу европейцев и американцев, служит западным политикам для легитимации экстремально дорогой поддержки Украины в глазах избирателей».

При этом, несмотря на все разговоры об угрозе НАТО со стороны России, никто не хочет в Германии ответить на вопрос, зачем это нужно Москве. «Зачем Путину атаковать НАТО, которое имеет многократное военное и экономическое превосходство». Военный блок и так имеет почти в три раза больше солдат, чем Россия. 3,39 млн и 1,32 млн соответственно. «Не идёт ли речь в конечном счёте о том, чтобы в среднесрочном плане вступить в украинскую войну, послать солдат НАТО на фронт на востоке для того, чтобы победить Россию?».

Колумнистка Der Spiegel оставляет вопросы без ответа, но констатирует, что «нет никаких попыток прекращения огня» и от «жажды войны выгоду получают прежде всего оружейные концерны». Например, акции Rheinmetall бьют рекорды на бирже, а сотрудникам фирмы выплатили премию в 1 тыс. евро. Выгоду получают и оружейные лоббисты, такие как Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая избралась в Европарламент с кампанией под заголовком «бабушка кураж». Забина Реннефанц напоминает, однако, что в оригинальной пьесе Бертольда Брехта «Мамаша Кураж» все трое детей «мамаши», в конце концов, гибнут на войне.