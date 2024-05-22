Bild: в ФРГ предлагают восстановить призыв в армию и распространить его на женщин

Восстановленный обязательный призыв в немецкую армию должен распространяться в равной степени и на мужчин, и на женщин. Так считают два высокопоставленных политика из ХДС и СДПГ, сообщает Bild. Оба упирают на принцип равенства полов в Германии.

Немецкие политики пытаются решить проблему кадрового голода бундесвера. Основным средством видится возвращение призыва в армию. Bild указывает, что в идущих дебатах произошёл «неожиданный поворот» и сразу «два высокопоставленных политика из ХДС и СДПГ считают, что обязательная военная служба только для молодых мужчин больше не соответствует времени, и призывают распространить её и на женщин».

«Было бы уже неуместно сосредоточиться только на молодых мужчинах», — считает Ева Хёгль, уполномоченная бундестага по вопросам военнослужащих. Хёгль, представляющая в немецком парламенте СДПГ, полагает, что стране нужны «новые концепты» в вопросе комплектации армии. «Для нашей обороны нам в бундесвере нужны мужчины и женщины в равной степени».

В этом вопросе её поддерживает премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер. Гюнтер, представляющий консервативную ХДС, утверждает, что современная Германия должна учитывать фактор равноправия полов, закреплённый в законах Германии. «На вопрос о справедливости между полами мы отвечаем, говоря, что обязательная военная служба должна распространяться на мужчин и женщин», — цитирует Гюнтера Bild.

Газета напоминает, что дебаты о призыве возобновились в мае этого года, с подачи министра обороны Бориса Писториуса. По информации издания, в министерстве обороны сейчас обсуждаются три программы возврата к военной службе. Один из них действительно предлагает «гендерно-нейтральную» военную службу с постепенным переходом к «всеобщей обязательной службе».

Таким образом, Германия может стать четвёртой страной НАТО, где призываться будут и мужчины, и женщины. Такая система уже действует в Норвегии и Швеции, а с 2026 года будет и в Дании. В настоящее время бундесвер насчитывает 180 тыс. солдат, по планам их количество должно будет возрасти до 203 тыс. к 2031 году, именно этим обусловлены проходящие дебаты.

Кроме сторонников возвращения к военному призыву, среди немецких политиков есть и противники. Например, сопредседатель партии «Союз90/Зелёные» Омид Нурипур заявил DPA, что «не думает, что призыв в армию нужен». Его коллега, генеральный секретарь СвДП, Биджан Джир-Сараи считает, что возврат к обязательной военной службе помещает сделать бундесвер «самой современной и профессиональной армией на континенте». Канцлер Шольц пока не делал заявлений, позволяющих отнести его к сторонникам или противникам военного призыва.