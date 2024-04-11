НАТО хронически не хватает солдат для противостояния с Россией

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Немецкий депутат: Хабек лжёт, что можно жить без российского газа, перейдя на возобновляемые источники энергии Deutschland Kurier
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La Dépêche: без западной помощи Киев продержится лишь до лета La Dépêche
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Independent: от смертоносных российских авиабомб ВСУ не спасут даже F-16 Independent
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Губернатор Владимиров рассказал о системе мониторинга уровня рек на Ставрополье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии рассказал о системе мониторинга уровня рек в регионе.
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«Чемпионат»: Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локо»
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба может продолжить карьеру в Китае.
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ВКС России уничтожили десять пунктов базирования боевиков в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов заявил, что ВКС России уничтожили десять мест базирования боевиков в районах горного хребта Аль-Амур сирийской провинции Хомс.
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В музеях Подмосковья проведут мероприятия в честь Дня космонавтики
В музеях Московской области состоятся мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. Они запланированы на период с 12 по 14 апреля.
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Лукашенко: на встрече в Швейцарии без России можно договориться лишь об эскалации
Участники встречи по Украине в Швейцарии без России смогут договориться только об эскалации, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
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В Ленобласти ввели 1,2 млн квадратных метров жилья с начала года
В Ленинградской области ввели 1,2 млн кв. м жилья с начала 2024 года, заявил губернатор Александр Дрозденко.
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Захарова: новое контрнаступление Киева приведёт к истреблению украинцев
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что новое контрнаступление Киева, о котором заявил Владимир Зеленский, приведёт к окончательному истреблению украинцев.
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«Чемпионат»: в «Локомотиве» сомневаются в продлении контракта с Дзюбой
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба может покинуть московский клуб по окончании сезона.
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В московском метро запустили тематический поезд, посвящённый Северной Осетии
В метро Москвы запустили тематический поезд в честь Северной Осетии.
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В Музее христианства в Херсонесе покажут артефакты федеральных музеев
В Музее христианства в Херсонесе планируют представить артефакты федеральных музеев.
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В Керчи открыли после реставрации памятный знак «Мотобот»
В Керчи после реставрации открыт памятный знак «Мотобот».
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Детский лагерь в Свердловской области заплатит почти 800 тысяч рублей за травму ребёнка
Детский лагерь в Свердловской области заплатит за травму ребёнка 776 тыс. рублей
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На пермской реке Чусовой начался ледоход
На реке Чусовой в Пермском крае начался ледоход.
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Путин назвал удары по украинским энергообъектам частью демилитаризации Украины
Российский лидер Владимир Путин во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары по украинским энергообъектам частью демилитаризации Украины, так как это оказывает влияние на украинский ОПК.
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В Москве благоустроят территорию четырёх больниц
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице благоустроят территории четырёх столичных больниц.
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Завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций
Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.
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Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков
Следственный комитет России сообщил, что обвиняемый в стрельбе в полицейских Василий Буряков сознался в том, что атаковал сотрудников правоохранительных органов, когда его пытались задержать при попытке сделать закладку наркотиков.
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Петржела: Семак является русским Фергюсоном, они — две легенды
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение о наставнике санкт-петербургского клуба Сергее Семаке.
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Специалист Деньгина рассказала о способах избежать финансовых споров в семье
Финансовый эксперт, руководитель сервиса «ФинЗдоровье» Анна Деньгина рассказала о способах избежать финансовых споров в семье.
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Рогов: авиация нанесла удары по строящейся линии обороны ВСУ в районе Орехова
Фронтовая авиация ВС России нанесла удары по строящейся оборонительной линии ВСУ в районе города Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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Путин: Украина поняла, что победить Россию на поле боя невозможно
Российский лидер Владимир Путин во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Украина уже поняла — победить Россию на поле боя невозможно.
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Леонова: Валиева сама не ходила в аптеку покупать себе допинг
Российская фигуристка Алёна Леонова отреагировала на обвинения в адрес Камилы Валиевой в употреблении допинга.
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ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке
Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на военном объекте в Донецке и задержали готовивших атаку шестерых граждан государства Центральной Азии.
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Путин назвал хорошим событием успешный пуск «Ангары»
Президент России Владимир Путин во время беседы с главой Белоруссии Александром Лукашенко назвал хорошим событием успешный пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.
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Нижегородский зоопарк «Лимпопо» рассказал о летнем графике работы
Зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде с 15 апреля переходит на летний график работы.
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Тюменский подрядчик выплатит штраф за ненадлежащую установку футбольных ворот
Суд Тюмени обязал подрядчика, установившего футбольные ворота, выплатить штраф из-за падения конструкции на семилетнюю девочку.
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Психотерапевт Чистякова назвала перепады настроения первыми симптомами депрессии
Врач-психотерапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК Татьяна Чистякова рассказала о первых симптомах депрессии.
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ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении Москвы
Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан.
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Гастроэнтеролог Утюмова назвала авокадо самым полезным фруктом
Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова заявила о полезности употребления авокадо из-за его питательных свойств и влияния на здоровье.
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Фанаты начали массово оскорблять Дембеле после матча ЛЧ с «Барселоной»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле подвергся травле после празднования гола в ворота «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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Уровень воды в Орске за сутки снизился на 28 см, ситуация стабилизировалась
В правительстве Оренбургской области сообщили, что уровень воды в Орске за сутки снизился на 28 см и достиг отметки 832 см.
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В Подмосковье 1200 семей оформили выплату на уход за ребёнком-инвалидом
В Московской областной думе рассказали, что ежемесячную выплату на уход за ребёнком-инвалидом оформили 1,2 тыс. семей.
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Во Владивостоке почтили память узников фашистских концлагерей
Во Владивостоке у монумента Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву почтили память узников фашистских концлагерей.
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МЧС: пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля
В МЧС Курганской области заявили, что пик паводка в Кургане ожидается 14—15 апреля.
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Кардиолог Кондрахин рассказал о причинах двигательной гиподинамии весной
Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о причинах двигательной гиподинамии весной.
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МИД России: Богданов и посол Ливана обсудили удары Израиля
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили удары Израиля по ливийской и сирийской территории.
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Крупнейшая партия Швейцарии призвала вернуться к строгому нейтралитету
Крупнейшая партия в Швейцарии, «Демократический союз центра» (UDC), призвала к возвращению страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах.
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Мостовой: Эшуорт пришёл непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на уход Пола Эшуорта с поста технического директора красно-белых.
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Рогов: ВС России форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайного в ДНР
ВС России форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайного в ДНР, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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RT опубликовал видео того, как ВС России поразили опорник ВСУ
RT опубликовал видео того, как артиллерия 255-го полка ВС России поразила опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении.
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МО: итогом контрнаступления стали гибель и ранения более 166 тысяч военных ВСУ
Итогом реализации плана контрнаступления Владимира Зеленского стали гибель и ранения свыше 166 тыс. украинских военнослужащих, заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.
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«Спартак» расстался с техническим директором Эшуортом
Московский «Спартак» официально объявил об уходе технического директора Пола Эшуорта.
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Небензя: Россия ждёт справедливой оценки обстрелов ЗАЭС со стороны МАГАТЭ в ООН
Россия 15 апреля в Совбезе ООН ждёт справедливой оценки от руководства МАГАТЭ по обстрелам Запорожской АЭС со стороны ВСУ, заявил на заседании СБ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Перенёсший кому голкипер ПСЖ Рико допущен до тренировок
Вратаря «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико допустили к тренировкам после операции.
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Источник в МО: план Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ
Высокопоставленный источник в Минобороны России заявил, что реализация плана Владимира Зеленского по контрнаступлению завершится разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях.
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Загитова посетила магазин свадебных платьев
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила салон свадебных платьев.
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Генеративный ИИ стал доступен всем пользователям Mail.ru
VK запустила открытый бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба VK.
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Минздрав: в Курганскую область поставили более 20 тысяч вакцин от гепатита А
Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов заявил, что свыше 20 тыс. вакцин от гепатита А дополнительно были доставлены в Курганскую область.
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Из-за паводков в Оренбургской области в больницах находятся 14 человек
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что 14 человек, в том числе четверо детей, находятся в больницах из-за последствий паводков в Оренбургской области.
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Роша сделал татуировку с Кубком России
Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша набил татуировку с изображением Кубка России.