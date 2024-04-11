Французский генерал: Россия стремится не напасть на НАТО, а его разрушить

Москва не планирует в ближайшее время открывать второй фронт, напав на страну НАТО, считает Мишель Яковлефф, экс-замглавы верховного штаба Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE). В интервью LCI он подчеркнул, что Россия хочет подорвать структуру альянса и содружество его стран-членов.

Россия хочет подорвать структуру и содружество стран НАТО, а не напасть на одну из стран-членов, заявил в интервью LCI генерал Мишель Яковлефф, бывший заместитель главы верховного штаба Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE). Он считает, что сейчас Россия не хочет открывать второй фронт, несмотря на неоднозначные заявления.

Яковлефф отметил, что в случае поражения Украины Кремль может серьёзно рассматривать вопрос о нападении через 3-4 года, после восстановления запасов. При этом генерал напомнил, что 2014 год пробудил НАТО ото сна и теперь у альянса подготовлены политические решения и ответный план действий при атаке на одного из союзников.

В то же время страны Балтии по случаю 20-летия вступления в НАТО выразили опасение, что Россия нападёт через три года или раньше. В качестве подготовки они наращивают военный потенциал, строят бункеры и укрепляют общие линии обороны.