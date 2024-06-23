Fox News: молодые американцы видят в Байдене дряхлого прадедушку, который не годится в президенты

На предстоящих выборах против действующего президента США работает экономическая и миграционная политики, считает экс-спикер палаты представителей и обозреватель Fox News Ньют Гингрич. Кроме того, по его мнению, в глаза избирателям, особенно молодёжи, бросаются очевидные проблемы главы Белого дома со здоровьем.

НЬЮТ ГИНГРИЧ, экс-спикер палаты представителей и обозреватель Fox News: Что касается Байдена, то у него, на мой взгляд, три очень разные проблемы. Первая, как вы только что говорили, связана с нелегальной иммиграцией. Принятые им меры попросту не работают.

Люди не хотят, чтобы его нелегальные мигранты насиловали и убивали американцев. Люди не хотят приходить в продуктовый магазин и видеть там цены, которые они не могут себе позволить. Они всё смотрят и смотрят, но программа Байдена попросту не работает.

Во-вторых, он назначает людей со странными ценностями и влипает в разные споры касательно, знаете, третьеклассников-трансгендеров, мужчин, принимающих участие в женских видах спорта, и так далее.

А третье: если понаблюдать за ним некоторое время, становится очевидно, что он страдает от огромных когнитивных проблем. Белый дом может говорить что угодно, но раз за разом будь то случай с итальянским премьер-министром, которая вернула его обратно в группу (лидеров «Большой семёрки». — ИноТВ), или тот случай, когда Барак Обама помогал ему спуститься со сцены, или когда на празднике в Белом доме в честь Дня освобождения рабов Байден просто стоял, словно в каком-то ступоре, он будто застыл на целую минуту.

Думаю, особенно на более молодых американцев он производит впечатление даже не дедушки, а прадедушки. И они говорят: «Господи, а может ли он вообще быть президентом?»



Дата выхода в эфир 21 июня 2024 года.