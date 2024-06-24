Трамп: Россия, Китай и КНДР смеются над Байденом и поражаются вторжению мигрантов, которое он допустил

На митинге в Филадельфии бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующей администрации за то, что она способствует притоку в страну нелегалов-преступников. Он также выразил уверенность, что ситуация, в которой оказалась Америка при Байдене, вызывает смех и недоумение в Москве, Пекине и Пхеньяне.

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: По той же причине мы положим конец преступлениям, совершаемым байденовскими мигрантами. Это новая категория, жестокие преступления.

Я разговаривал с Даной Уайтом из UFC, я сказал: «Вот как мы поступим. В нашу страну приезжают крутые ребята, они побывали в тюрьмах и психиатрических учреждениях». Я сказал это Дане Уайту, моему близкому другу, у которого сейчас проходит большой бой. Знаете, что он недавно сказал? Его спросили: «Кто самый крутой человек, которого вы встречали в жизни?» А он ответил: «Несомненно, Дональд Трамп». Он именно так и сказал. Как вам такое?

Я сказал ему: «Дана, у меня есть для тебя идея, на которой ты сможешь заработать кучу денег. Нужно создать новую бойцовскую лигу только для мигрантов. А в конце года мигрант-чемпион сразится с твоим чемпионом. И мне больно тебе это говорить, но, думаю, мигрант может одержать победу. Вот какие они крутые».

Это не нормальная ситуация. Это не «ах, какие замечательные люди». Это наркоторговцы, члены преступных группировок, того или иного рода убийцы. Сейчас их насчитывается, пожалуй, около 18 миллионов. К тому моменту, как мы избавимся от этого парня (Байдена. — ИноТВ), их будет 20 миллионов.

Необходимо их выдворить и быстро, у нас есть проблемы покрупнее. Нужно побыстрее их выдворить, поскольку основная проблема заключается в том, что он говорит России, Китаю, Ким Чен Ыну и КНДР. Эти страны смеются над нами из-за того, что он им говорит.

Они поверить не могут, что с Америкой произошло нечто подобное. В первый же день (своего президентства. — ИноТВ) я закрою границы, остановлю вторжение и отправлю незаконных мигрантов Джо Байдена туда, откуда они явились.

Дата публикации 23 июня 2024 года.