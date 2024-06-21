Трамп: меня попросили не публиковать всю информацию по делу об убийстве Кеннеди — за этой просьбой, вероятно, стояло ЦРУ

Дональд Трамп в эфире The All-In Podcast заявил, что, несмотря на своё предвыборное обещание, не стал в полном объём публиковать документы по делу об убийстве Джона Кеннеди из-за просьб работавших на него людей. При этом он заявил, что за этими просьбами, вероятно, стояло ЦРУ, поскольку это ведомство предпочло бы, чтобы остальная часть документов так и оставалась неопубликованной.

ЧАМАТ ПАЛИХАТИПИЯ, канадско-американский венчурный капиталист: На выборах 2016 года вы заявили, что первым делом или одним из первых дел вы хотели опубликовать документы по делу Джона Кеннеди. А затем, позднее, вы заявили: «Я его (дело. — ИноТВ) видел, и на самом деле не готов это сделать». А потом мне попался ролик, в котором вы меняете своё мнение и говорите: «Думаю, что мы готовы увидеть эти документы». Мне просто любопытно…



ДЖЕЙСОН КАЛАКАНИС, американский бизнесмен, венчурный инвестор: Что там? Расскажите нам немедленно (смеётся).



ЧАМАТ ПАЛИХАТИПИЯ: … (смеётся) что случилось?



ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Я действительно это сделал: как вам известно, я многое опубликовал. Но, когда дело дошло до публикации в полном объёме, меня осадили некоторые из тех, кто работает на меня, замечательные люди, достойные уважения. И они попросили меня не делать этого, а я говорю: «Почему? Скажите мне, почему?». И они сказали: «Сэр, думаю, что нужно ещё немного времени». И я опубликовал многое, но сказал, что раз уж они так сильно переживают, — а я уважаю этих людей и поступил бы так снова, — но в этот раз я просто намерен это сделать.



ДЖЕЙСОН КАЛАКАНИС: Роберт Кеннеди — младший заявил, что ЦРУ убило его дядю. Вы в это верите?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Не ЦРУ обращалось ко мне с этой просьбой, но думаю, что ЦРУ, вероятно, стояло за этим. Но они не… Они бы предпочли, чтобы я не публиковал остальную часть.



Дата публикации 20 июня 2024 года.