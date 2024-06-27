Сенатор США: у американцев к Байдену много вопросов, но он не может на них ответить

К Джо Байдену в США есть столько вопросов, что советники рекомендуют ему воздерживаться от изложения подробностей своей деятельности, отмечает сенатор Джош Хоули в эфире Fox News. При Байдене богачи становятся только богаче, в то время как простым американцам не хватает денег на бензин и продукты и приходится работать на двух работах, чтобы свести концы с концами.

ВЕДУЩАЯ FOX NEWS: Предвыборный штаб Байдена балансирует на краю пропасти, в которую может свалиться в случае неудачного выступления на президентских дебатах в эфире CNN — и Обама с Хиллари будут не в силах спасти этот борт от жёсткой посадки…

С нами на связи сенатор от штата Миссури Джош Хоули.

Сенатор Хоули, рады с вами пообщаться. В своей статье Хиллари пишет, что факты и правда на стороне Байдена, что ему стоит просто изложить картину последних трёх лет - и всё у него будет в порядке. Беда только в том, что показали при этом на CNN: вот как, Байдену рекомендуют действовать через два дня его советники.

(Демонстрируется фрагмент эфира CNN)



ВЕДУЩАЯ CNN: Как сообщают источники CNN, советники президента рекомендуют ему воздерживаться от чрезмерного изложения подробностей своей деятельности за последние три года.

ВЕДУЩАЯ FOX NEWS: Что это значит? Вы бывали на дебатах. Что значит рекомендация воздерживаться от изложения своего «послужного списка»?

ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор США: Да… Ничего хорошего. Дело в том, Кейли, что к нему имеется масса вопросов. Приведём примеры. При Байдене зарплаты работников в этой стране не меняются или вовсе снижаются, в то время как гендиректора компаний из числа «пробужденцев» стали богаче, чем когда-либо. Тем временем семьям трудоустроенных граждан не хватает денег на бензин и продукты, чтобы свести концы с концами приходится работать на двух работах. Рассчитывать можно только на то, что компании, занимающиеся кредитными картами, заломят тебе ставку под 30-40%. Богачи же, эти богатые белые «пробужденцы» при Байдене становятся только богаче и богаче, а работяги остаются за бортом. И это мы ещё не перешли к вопросу границы…

ВЕДУЩАЯ FOX NEWS: Да…

ДЖОШ ХОУЛИ: «Вас устраивает, что прибывшие с той стороны границы стреляют по нашим детям? По душе ли вам хаос, что творится за рубежом?», — он (Байден. — Прим. ИноТВ) должен дать разъяснения по всем этим вопросам, но не может.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.