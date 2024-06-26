Bloomberg: соратники Макрона дистанцируются от «токсичного» президента Франции
Кандидаты на выборах во французский парламент стремятся дистанцироваться от президента Эммануэля Макрона в своих политических кампаниях. Они полагают, что его поведение становится всё более непредсказуемым, а личный бренд — всё более «токсичным», пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Ссылки по теме
-
Французский избиратель: Макрон не любит Францию, он должен уйти
-
Американский экономист: лицемерие США нас погубит — Россия имеет право возражать против вступления Украины в НАТО
-
LCI: «крысы бегут с корабля» — соратники отрекаются от Макрона
-
Bloomberg: Макрон уже готов на коалицию со своими противниками, лишь бы не пустить партию Ле Пен к власти