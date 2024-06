Bloomberg: соратники Макрона дистанцируются от «токсичного» президента Франции

Опасаясь за своё политическое будущее, всё больше политических союзников президента Франции Эммануэля Макрона дистанцируются от него, сообщает Bloomberg. Соратники Макрона полагают, что его поведение становится всё более непредсказуемым, а личный бренд — всё более «токсичным», в связи с чем президент теряет популярность.

Кандидаты на выборах во французский парламент стремятся дистанцироваться от президента Эммануэля Макрона в своих политических кампаниях. Они полагают, что его поведение становится всё более непредсказуемым, а личный бренд — всё более «токсичным», пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

На этой неделе Макрон обратился к нации в почти двухчасовом интервью в подкасте Génération Do It Yourself, предупредив о «гражданской войне» в случае победы ультраправых или левого блока. Его главная соперница Марин Ле Пен отвергла эти комментарии как «нагнетание паники», которое, по её словам, не работает с избирателями.

Последние опросы показывают, что лидерство партии Ле Пен «Национальное объединение» растёт. Это, полагает новостное агентство, одтверждает довод о том, что тактика Макрона проваливается.

Президент считается такой «обузой», что десятки законодателей, которые поддерживали его в самые первые дни, когда он с нуля создавал свою партию, решили держаться от него на расстоянии. Большинство проправительственных кандидатов избегают размещения фотографий Макрона на листовках и предвыборных плакатах.

От главы государства дистанцировались даже некогда верные союзники — такие «тяжеловесы», как министр финансов Бруно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь. «Да, президента отвергают», — рассказал Bloomberg бывший премьер-министр Эдуард Филипп.