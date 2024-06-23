LCI: «крысы бегут с корабля» — соратники отрекаются от Макрона

Опасаясь за своё политическое будущее, всё больше ставленников Макрона критикуют его решение распустить парламент, рассказывает LCI. Ещё до результатов выборов они опасаются победы ультраправых и не хотят разделять с президентом ответственность.

После радикального решения Макрона о роспуске парламента его сторонники бегут, как крысы с тонущего корабля, считает LCI. Министр экономики Брюно Ле Мэр раскритиковал президента за единоличный шаг, который вызвал у французских избирателей беспокойство и порой гнев. Бывший премьер-министр страны Элизабет Борн боится, что из-за работы в администрации лишится поддержки на выборах.

Хотя Макрон хотел возложить часть ответственности за ситуацию на Брюно Ле Мэра, министр экономики считает, что это не его вина, объясняет замотдела политики в Le Parisien Марсело Вилфрид. Напротив, Ле Мэр видит для себя новые возможности, но корабль президентского большинства тонет и тянет его вниз.

Всё больше соратников Макрона стараются дистанцироваться от него, хотя именно ему обязаны своими должностями. Такое дезертирство ещё до результатов выборов создаёт гнетущее впечатление, отмечает политолог Хлоя Морен. Никто не хочет нести ответственность за возможную победу ультраправого Нацобъединения.