LCI: «крысы бегут с корабля» — соратники отрекаются от Макрона

23:27
Болельщики разместили ролик по случаю 20-летия Трусовой на Times Square в Нью-Йорке
Болельщики оригинально поздравили с днём рождения серебряную призёрку Олимпийских игр по фигурному катанию Александру Трусову.
23:17
НАК: активная фаза КТО в Дербенте завершилась, ликвидированы двое боевиков
Активная фаза контртеррористической операции в дагестанском Дербенте подошла к концу, в ходе её проведения были ликвидированы двое боевиков.
23:14
После перестрелки в Махачкале в больницы доставлены 16 человек
После перестрелки в Махачкале госпитализированы 16 человек. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.
23:13
Малинин признался, что хотел бы посоревноваться с Усэйном Болтом
Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, с кем из известных представителей летних видов спорта он хотел бы посоревноваться.
23:07
Сёмин: на этом Евро в футбол лучше всего играет сборная Испании
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал команду, которая лучше всего играет на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
23:04
Власти Махачкалы окажут помощь семьям погибших в результате нападений
Семьям погибших и пострадавших в результате боестолкновений в Махачкале будет оказана помощь. Об этом заявил мэр города Юсуп Умавов.
23:00
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до 151.
22:52
Меры безопасности усилили в Ставропольском крае после нападений в Дагестане
Дополнительные меры безопасности принимаются правоохранителями в Ставропольском крае после вооружённых нападений в Дагестане.
22:51
МВД: выезды из Махачкалы перекрыты
Выезды из Махачкалы перекрыты, сообщает МВД по Республике Дагестан.
22:47
Швейцария обыгрывает Германию после первого тайма, Шотландия и Венгрия не забили голов
Сборная Швейцарии обыгрывает команду Германии в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024.
22:46
Ловчев заявил о готовности расцеловать ноги Роналду
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказал своё мнение о нападающем Португалии Криштиану Роналду.
22:40
Более 1,3 тысячи паломников умерли во время хаджа в Саудовской Аравии
Свыше 1,3 тыс. паломников умерли в этом году во время хаджа в Саудовской Аравии.
22:36
В Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней
В Дербенте скончался начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, раненный ранее во время перестрелки с боевиками.
22:33
Швейцария открыла счёт в матче с Германией на Евро-2024
Сборная Швейцарии вышла вперёд в матче третьего тура с командой Германии на чемпионате Европы — 2024.
22:32
В Дагестане запустили горячую линию по оказанию помощи пострадавшим
Горячую линию по оказанию помощи пострадавшим в результате боестолкновений, произошедших 23 июня, запустили в Дагестане.
22:22
VAR отменил гол Германии в матче со Швейцарией из-за фола Мусиалы
VAR не засчитал гол сборной Германии в матче третьего тура с командой Швейцарии на чемпионате Европы — 2024.
22:21
Воздушную тревогу отменили в Севастополе спустя десять минут
Режим предупреждения об угрозе с воздуха, объявленный в Севастополе в 22:03, отменили.
22:15
Перестрелка правоохранителей с боевиками в Дербенте продолжается
В Дербенте продолжается вооружённое противостояние правоохранителей с боевиками.
22:09
Меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии после нападений в Дагестане
В Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности на фоне нападений в Дагестане, сообщил глава региона Казбек Коков.
22:09
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Севастополе.
22:04
Нойер стал рекордсменом по количеству матчей на Евро среди вратарей
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер отметился новым достижением на домашнем чемпионате Европы — 2024.
22:02
МВД Дагестана: неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре Сергокалы
Неизвестные обстреляли машину с сотрудниками полиции на площади в центре Сергокалы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
21:57
В МВД Дагестана сообщили о ликвидации четырёх боевиков в Махачкале
Четырёх боевиков ликвидировали в городе Махачкале после нападений на сотрудников правоохранительных органов.
21:55
Меры безопасности усилили в аэропорту Махачкалы из-за ситуации в Дагестане
После нападений в Дагестане в аэропорту Махачкалы усилены меры безопасности.
21:50
Губерниев раскритиковал российских гимнастов и пловцов за отказ от ОИ-2024
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ российских гимнастов и пловцов участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
21:49
Минэкономразвития: туроператорам следует аннулировать туры в Крым без штрафов
Туроператорам в России рекомендовали аннулировать туры в Крым без штрафов в связи с ракетной атакой на Севастополь.
21:48
Круглосуточная горячая линия запущена в Севастополе после удара ВСУ
В Севастополе после удара ВСУ запущена круглосуточная горячая линия.
21:42
Число погибших в результате стрельбы в Дагестане возросло до девяти
Количество погибших в результате стрельбы в Дагестане возросло до девяти.
21:39
МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале
В МВД Дагестана опровергли сообщения о том, что в церкви в Махачкале якобы находятся заложники.
21:37
Минеев — о Волкове и Павловиче: было неприятно, что два русских пацана что-то не поделили в Америке
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал конфликт соотечественников Александра Волкова и Сергея Павловича после боя на турнире UFC в Саудовской Аравии.
21:30
В Севастополе люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших
В Севастополе в Комсомольском парке им. Марии Байды появился стихийный мемориал в память о погибших в результате атаки ВСУ.
21:27
Меняйло: теракт в Дагестане срежиссирован извне для раскачки Северного Кавказа
Террористическая атака на Дагестан срежиссирована извне, её целью является раскачка Северного Кавказа изнутри. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
21:21
Охрану общественных мест усилят в Северной Осетии после нападений в Дагестане
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что силовики переведены на усиленный режим несения службы после нападений в Дагестане.
21:21
Козловский заявил, что готов снять в своём фильме Захаряна в роли лирического героя
Российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский ответил на вопрос, каких российских футболистов он готов снять в своём фильме.
21:19
Минздрав: пострадавшие поступают в медучреждения Дагестана после нападений
Пострадавшие в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте поступают в медицинские учреждения Дагестана. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
21:16
МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке на КПП «Псоу»
МВД Республики Абхазия ведёт розыск причастных к перестрелке в зоне КПП «Псоу».
21:09
Двое детей потерялись на пляже в Севастополе во время обстрела со стороны ВСУ
Двое детей потерялись в Севастополе на пляже Учкуевка во время обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
21:08
Стали известны стартовые составы Шотландии и Венгрии на матч Евро
Объявлены стартовые составы Шотландии и Венгрии на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.
21:05
Швейцария и Германия назвали стартовые составы на матч Евро-2024
Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Германии.
21:00
В Дербенте и Махачкале возобновилась стрельба после нападений боевиков
Выстрелы вновь прозвучали в дагестанских городах Дербент и Махачкала после вооружённых нападений, совершённых боевиками.
20:53
Мбаппе надел новую чёрную маску на тренировку сборной Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на тренировку национальной команды на чемпионате Европы — 2024 в новой чёрной маске.
20:48
Шестеро полицейских убиты, 12 ранены в результате нападений в Дагестане
Шесть сотрудников полиции погибли и 12 получили ранения в результате вооружённых нападений в Дагестане.
20:40
НАК: в Дагестане введён режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) введён на всей территории Дагестана, принимаются меры к нейтрализации причастных к вооружённым нападениям боевиков.
20:38
Леклер раскритиковал Сайнса за нарушение командных инструкций во время гонки «Формулы-1»
Пилот Ferrari Шарль Леклер остался недоволен действиями своего партнёра по команде Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Испании «Формулы-1».
20:34
Медведев: ответственные за удар по Севастополю «сгорят в аду»
Лица из США и с Украины, ответственные за подлый и гнусный теракт против российского народа в Севастополе, будут гореть в аду.
20:28
Руни назвал 12 ошибок главного тренера сборной Англии Саутгейта на Евро-2024
Наставник «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался об ошибках главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
20:16
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до 144
Количество пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины на Севастополь увеличилось до 144. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
20:14
Отец Даку: наказание могло бы быть условным, но мы уважаем решение УЕФА
Фехми Даку, отец нападающего сборной Албании и «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал решение УЕФА отстранить его сына на два матча чемпионата Европы — 2024 в Германии.
20:08
Дело о теракте возбудили после вооружённых нападений в Махачкале и Дербенте
Вооружённые нападения, совершённые неизвестными в дагестанских городах Махачкала и Дербент, стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье о теракте.
20:03
Хачанов и Фритц проиграли в финале парного турнира в Лондоне
Российский теннисист Карен Хачанов вместе с американцем Тейлором Фритцем потерпели поражение в финале парного турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания).