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Bloomberg: Макрон уже готов на коалицию со своими противниками, лишь бы не пустить партию Ле Пен к власти

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Эммануэль Макрон предложил своим оппонентам объединиться в коалицию, чтобы не пустить к власти партию Марин Ле Пен, сообщает Bloomberg. Это предложение, как отмечает издание, он озвучил на фоне неутешительных для его партии результатов опросов.
Bloomberg: Макрон уже готов на коалицию со своими противниками, лишь бы не пустить партию Ле Пен к власти
AP

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает своим противникам создать коалицию, чтобы не пустить крайне правых к власти, пишет Bloomberg.

Он, в частности, заявил, что оппозиционные политические группы могут управлять страной вместе.

С этим предложением французский лидер выступил на фоне того, как опросы общественного мнения показывают, что его центристская партия и её союзники обречены на поражение на грядущих парламентских выборах.

До начала голосования остаётся всего неделя, и, согласно опросам, партия Макрона серьёзно отстаёт от «Национального объединения» Марин Ле Пен и от спешно собранного левого блока под названием «Новый народный фронт».

Один из социологических центров даже не исключил, что крайне правая партия может получить абсолютное большинство в нижней палате парламента, хотя французская система голосования, состоящая из двух туров, затрудняет прогнозирование.

Если ни одна из трёх политических сил не получит более половины из 577 мест в нижней палате, то парламент рискует оказаться в тупике, из-за чего Макрону будет трудно выбрать премьер-министра, обладающего поддержкой большинства депутатов.

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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выборы Марин Ле Пен парламентские выборы Франция Эммануэль Макрон
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