FAZ: президент Германии скучает по 1990-м и опасается, что националисты могут «разорвать Европу на части»

Если в 1990-е «история была на стороне Европы», то теперь континент переживает «встречный ветер истории» и стоит перед вызовами, считает президент ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер. В речи перед выпускниками Европейского колледжа в Брюгге немецкий политик заявил, что набирающие популярность правые партии могут «разорвать на части Европу». Frankfurter Allgemeine отмечает, что пессимистичный тон схож с заявлениями Макрона об «угрозе смерти Европы» и обусловлен политическим кризисом в Берлине и Париже.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил перед выпускниками Европейского колледжа в Брюгге и, как отмечает Frankfurter Allgemeine, «нарисовал мрачную картину ситуации в Европе». Немецкий политик видит угрозы европейской демократии «как изнутри, так и снаружи». Газета отмечает, что конкретно названы «соблазны популизма и экстремизма, очевидные после европейских выборов», специальная военная операция России на Украине, гуманитарная ситуация в секторе Газа, изменение климата и цифровая трансформация.

Президент Германии призвал студентов «бороться за Европу». Констатируя мрачную реальность ЕС, Штайнмайер отметил перемены с 1991 года, когда он пришёл в политику. 1990-е были для Штайнмайера «временем, полным доверия, после падения Берлинской стены, воссоединения (Германии. — ИноТВ) и распада Варшавского договора». В 1990-е «история была на нашей стороне», — продолжает политик, а сейчас же в Европе ощущают «встречный ветер истории» и «мир, кажется, становится хуже день ото дня».

Выборы в Европарламент показали Штайнмайеру, что европейские националисты не хотят единой Европы. «Если мы все хотим идти только своей дорогой и при этом Европа будет разорвана на части, то тогда никто не выиграет и всё будет потеряно».

Frankfurter Allgemeine отмечает, что «этот пессимистический тон напомнил речь президента Франции Эммануэля Макрона в конце апреля», когда французский лидер заявил о возможной «смерти Европы». Хотя Штайнмайер и не упомянул напрямую партию Марин Ле Пен, по мнению газеты, тон его речи задан возможностью победы французских националистов на досрочных выборах во Франции.

Кроме опасений за будущие франко-немецких отношений, «его также тяготит и тяжёлая ситуация в Берлине», — продолжает немецкая газета. «Если правительственная коалиция распадётся в споре по поводу федерального бюджета, Штайнмайер может столкнуться с предложением о роспуске бундестага».

Выпускникам Европейского колледжа, который специализируется на международном сотрудничестве, Франк-Вальтер Штайнмайер советует «реализм и поведение, основывающееся на смирении, храбрости и готовности к компромиссам». Никогда нельзя «чувствовать своё превосходство из-за наших ценностей и институтов» и необходимо стремиться к партнёрству со странами, которые «ищут своё законное место на мировой арене».