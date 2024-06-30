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NYT: из-за уязвимости Макрона и Байдена, уязвимой оказалась и Европа

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После неудачных для Байдена президентских дебатов неопределённость достигла своего пика не только в США, но и в «потрясённой и напуганной Франции», пишет The New York Times. Американские дебаты и предстоящие парламентские выборы во Франции воодушевили националистов, которые могут бросить вызов НАТО и подорвать оборону Украины.
NYT: из-за уязвимости Макрона и Байдена, уязвимой оказалась и Европа
AP

Из-за уязвимости президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Джо Байдена, уязвимой оказалась и Европа, пишет The New York Times.

Президентские дебаты в США и досрочные парламентские выборы во Франции воодушевили националистов, которые могут бросить вызов НАТО и подорвать оборону Украины.

США и Франция — столпы не только Североатлантического альянса, но и украинкой обороны, а также послевоенного устройства единой Европы — сталкиваются с националистическими силами, которые могут отменить существующие международные обязательства и подтолкнуть мир на неизведанную территорию, говорится в статье.

После «нестабильного и шаткого» выступления Джо Байдена на президентских дебатах с Дональдом Трампом неопределённость достигла нового пика не только в США, но и в «потрясённой и напуганной Франции».

Как отмечает издание, неудачная ставка Макрона на досрочные выборы, скорее всего, ослабит его позиции, из-за чего он не сможет реализовывать свои смелые международные планы.

В частности, проблема для французского президента заключается в том, что его возможности по созданию Европы с интегрированной промышленностью, большим оборонным потенциалом и широкой военной интеграцией могут быть ограничены или даже сведены на нет, если ему придётся управлять страной вместе с евроскептиками из партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

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источник
New York Times США Северная Америка
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