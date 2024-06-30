NYT: из-за уязвимости Макрона и Байдена, уязвимой оказалась и Европа

22:30
На пляжах Подмосковья побывали 972 тысячи человек за месяц
На пляжах Московской области побывали более 972 тыс. человек за июнь.
22:30
Marca: Файзуллаев переходит из ЦСКА в «Вильярреал»
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев продолжит карьеру в «Вильярреале».
22:26
Власти Самарской области получают 80 тысяч обращений жителей в неделю
Руководство Самарской области получает 80 тыс. обращений жителей в неделю — через соцсети, центр управления регионом, общественную и мобильную приёмные.
22:22
Два человека пострадали при атаке БПЛА со стороны ВСУ на Шебекино
ВСУ атаковали беспилотниками город Шебекино Белгородской области.
22:22
В Москве арестовали троих участников драки, в которой погиб человек
Троих мужчин, участвовавших в Москве в драке, в которой погиб человек, заключили под стражу.
22:21
Нойер: сборная Германии давно готова стать чемпионом Европы
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что национальная команда готова стать чемпионом Европы.
22:19
Бастрыкину доложат о массовой драке в школе в Екатеринбурге
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки в одной из школ Екатеринбурга.
22:14
В Курганской области назвали лучшие школы по числу стобалльников на ЕГЭ
В Курганской области рассказали о лучших школах по числу стобалльников на ЕГЭ.
22:11
Дешам: Франция в четвертьфинале, и это важный этап
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды над командой Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
22:10
Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов
Всемирный банк перевёл Россию в категорию стран с высокими доходами населения.
22:10
Захарова назвала Байдена жертвой тех, кто привёл его к власти
Американский лидер Джо Байден является жертвой тех, кто привёл его к власти.
22:10
Аналитик Муртазин посоветовал не держать смартфон под солнечными лучами
Владелец компании Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин посоветовал не держать смартфон под солнечными лучами.
22:08
Орбан усомнился в том, что Каллас подходит на роль главы дипломатии ЕС
Венгрия сомневается в том, что глава эстонского правительства Кая Каллас сможет эффективно руководить дипломатией ЕС.
22:07
Историк Браяр: Макрон обвинял Ле Пен в связях с Россией
Французский лидер Эммануэль Макрон обвинял главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Национальное объединение в связях с Россией, во Франции вокруг этого развернулся целый нарратив, заявил RT историк Лоран Браяр.
22:05
В Кемеровской области продолжат модернизацию медучреждений
В Кемеровской области планируют продолжить модернизацию медицинских учреждений.
22:02
Сборная Бельгии впервые проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Бельгии проиграла команде Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
21:52
Жители Удмуртии записались к врачу онлайн более 700 тысяч раз с начала года
Жители Удмуртии записались на приём к врачам через электронные сервисы более 700 тыс. раз в январе — мае 2024 года.
21:50
Мичков подписал контракт с «Филадельфией»
Российский нападающий Матвей Мичков заключил соглашение с «Филадельфия Флайерз».
21:49
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали семь человек
Из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей, включая ребёнка.
21:48
«Хезболла» обстреляла позиции ЦАХАЛ в пяти поселениях на севере Израиля
Бойцы «Хезболлы» атаковали позиции израильской армии в пяти поселениях в Верхней Галилее.
21:41
В Москве опечатали цех, где делали салат, вызвавший массовое отравление
Приставы приостановили работу цеха по производству салата лобио, вызвавшего массовое отравление.
21:40
В Подмосковье установили первый в регионе спектральный компьютерный томограф
В рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ имени Владимирского установили спектральный компьютерный томограф.
21:40
ФНС прокомментировала задолженность Нурмагомедова
В Федеральной налоговой службе (ФНС) прокомментировали информацию о задолженности у бывшего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
21:32
Жозе объяснил, почему перешёл в «Спартак»
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе рассказал, почему принял решение перейти в столичный клуб.
21:29
Ширвиндт удостоен премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» посмертно
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство».
21:25
МЧС: в Петербурге погибла женщина во время непогоды
В Санкт-Петербурге из-за непогоды погибла женщина.
21:21
Франция во второй раз в истории обыграла Бельгию на Евро
Сборная Франции нанесла поражение команде Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
21:17
МИД Приднестровья: Молдавия переписала декларацию о мирном урегулировании
Правительство Молдавии переписало и сделало неприемлемой декларацию о приверженности мирному урегулированию с Приднестровьем.
21:15
«Миннесота» подписала контракт с российским хоккеистом Трениным
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Яков Тренин подписал соглашение с «Миннесота Уайлд».
21:14
Филипчук: Киев пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне
Власти Киева пытаются скрыть ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне.
21:07
Число пострадавших при обстрелах ДНР со стороны ВСУ возросло до трёх
Число пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск возросло до трёх.
21:06
Небензя высказался о возможном исключении талибов из списка террористов
Талибы* де-факто возглавляют афганское государство, нравится это кому-то из политиков или нет.
21:00
Франция в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро
Сборная Франции обыграла команду Бельгии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
20:59
В Кургане завели дело в отношении подростка, подозреваемого в вымогательстве
В Кургане завели уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в вымогательстве.
20:59
Строительный кран упал в Петербурге во время урагана
Строительный кран упал в Санкт-Петербурге во время урагана.
20:58
Блинкен: мир судит о лидерских качествах Байдена по годам работы
Общество судит о лидерских способностях президента США Джо Байдена не по одной ночи дебатов, а по годам проделанной работы.
20:52
В МВД рассказали подробности о новой системе блокировки подозрительных переводов
Начальник 2-го отдела организации расследования дистанционных хищений Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Ильнур Якупов рассказал о новой системе блокировки подозрительных операций банками без согласия клиента, которая заработает в России в ближайшее время.
20:50
Автогол Вертонгена помог Франции победить Бельгию и выйти в 1/4 финала Евро-2024
Сборная Франции обыграла команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
20:45
МВД объявило в розыск организатора белорусского формирования «Погоня»
МВД России объявило в розыск одного из организаторов нефункционирующего экстремистского формирования «Погоня» из Белоруссии Вадима Прокопьева, вербовавшего и обучающего боевиков.
20:43
Эрика Андреева обыграла Бектас и вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Великобритании — 2024.
20:41
Развожаев заявил, что в результате атаки на Севастополь никто не пострадал
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в небе над акваторией и в Балаклавском районе Севастополя уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет.
20:40
В ХМАО прокомментировали ситуацию с дистанционными мошенниками
В пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу прокомментировали ситуацию с дистанционными мошенниками.
20:37
Небензя: поставка Израилем Patriot ВСУ может иметь политические последствия
Возможная поставка Израилем систем противоракетной обороны Patriot Украине будет иметь политические последствия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
20:36
В Свердловской области рассказали о сферах с самыми высокими зарплатами
В Свердловскстате рассказали о сферах с самыми высокими заработными платами.
20:35
Захарова: в Канаде омбудсменом назначили антисемита
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на назначение в Канаде на должность верховного комиссара Комиссии по правам человека Бирджу Даттани, являющегося антисемитом.
20:31
Татарстан вошёл в число победителей конкурса «Регион добрых дел»
Татарстан вошёл в число лауреатов федерального конкурса «Регион добрых дел», организованного Росмолодёжью.
20:30
Кварацхелия: футболисты сборной Грузии покидают Евро с чувством гордости
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о вылете национальной команды с чемпионата Европы.
20:27
Определена тема Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Выбрана тема XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдёт с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.
20:24
Дядя Нурмагомедова усомнился в аресте счетов бывшего чемпиона UFC
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на информацию об аресте счетов спортсмена.
20:23
Сооснователь Pink Floyd Уотерс заявил, что в Лондоне скучают по RT
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в Лондоне скучают по телеканалу RT.