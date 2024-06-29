Sky News Оригинал

Sky News: просчёт Макрона с досрочными выборами поможет Ле Пен прийти к власти

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ближайшее время Франция заметно изменится. На грядущих парламентских выборах страны может одержать победу партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая впоследствии имеет все шансы сместить Эммануэля Макрона.
Sky News: просчёт Макрона с досрочными выборами поможет Ле Пен прийти к власти
AP

Франция переживает бурное время и,  возможно, её ждут по-настоящему большие перемены. Причиной тому грядущие парламентские выборы, заметной фигурой в которых стала Марин Ле Пен, пишет европейский корреспондент Sky News Адам Парсонс.

Будучи неотъемлемой частью французской политики на протяжении четверти века, Ле Пен баллотировалась на пост президента, восстановила свою партию и даже изменила взгляды крайне правых. Но сейчас она находится «на пороге реальной власти ближе, чем когда-либо», считает журналист.
 
Опросы показывают, что на предстоящих выборах её «Национальное объединение» станет крупнейшим победителем. Альянс левых, вероятно, окажется на втором месте, а центристская партия президента Эммануэля Макрона — на третьем, отмечает Парсонс.
 
Если — и это большое допущение, учитывая специфику местного голосования, — «Национальное объединение» получит большинство в парламенте, Франция преобразится. Протеже Ле Пен, 28-летний Джордан Барделла, неизбежно станет премьер-министром, а она сама сможет вновь побороться за президентское кресло, и пока является фаворитом в этой потенциальной гонке, подчёркивает автор статьи.
 
На его взгляд, всё это свидетельствует, что ставка Макрона на роспуск парламента и досрочные выборы провалилась. Президент надеялся, что в результате страна «каким-то образом образумится» и отвернётся от популистских партий, включая «Национальное объединение», но просчитался.
 
Популярность Макрона среди французов заметно упала. Многие жалуются, что он представляет интересы богатых, не понимает проблемы простых людей и интересуется только саморекламой. Подобные недовольства, которые особенно широко заметны в районах страны с высокой безработицей или низкими доходами, лишь усиливают позиции Ле Пен и её «Национального объединения», поясняет Парсонс.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sky News Великобритания Европа
теги
выборы Европа Марин Ле Пен парламент парламентские выборы Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров