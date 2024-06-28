Bloomberg: успех Марин Ле Пен — большой подарок Путину

Победа правого «Национального объединения» на парламентских выборах может угрожать европейской интеграции и поддержке военных усилий Украины, пишет Bloomberg. Правые силы пользуются всё большей поддержкой во Франции, но являются «последним, что нужно Европе», на фоне возможного возвращения в Белый Дом Дональда Трампа.

Предстоящие досрочные парламентские выборы во Франции могут принести самый настоящий подарок президенту России Владимиру Путину, считает Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, ослабление президента Эммануэля Макрона и усиление лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен уже повергает Европу в смятение и заставляет союзников опасаться потери сильного сторонника поддержки военных усилий Киева.

В то время, когда Европа должна работать «на полную катушку», франко-германский двигатель, похоже, заглох. Несмотря на то, что лидеры ЕС на саммите на этой неделе создали атмосферу «работы в обычном режиме», одобрив кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии, разногласия по поводу стратегических приоритетов угрожали сорвать процесс.

Успех на выборах «Национального объединения», которое выступает против дальнейшей европейской интеграции и плана отправки французских военных на Украину, может усугубить существующие разногласия. Bloomberg полагает, что это также подорвать политическую стабильность во Франции и сделать страну рискованным партнёром для крупных проектов. Так как у Дональда Трампа всё больше шансов вернуться в Белый дом, это «последнее, что нужно Европе», пишет новостное агентство.