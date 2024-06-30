DM: «мягкий переворот» — демократы подставили Байдена, подтолкнув его к провальным дебатам

Окружение и соратники Джо Байдена по партии знали, что он наверняка проиграет дебаты Дональду Трампу. Но они всё равно организовали эту схватку, поскольку хотели заранее проверить, как американский президент проявит себя, чтобы в случае неудачи спешно найти ему замену, пишет Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных демократов.

После катастрофического выступления на дебатах с Дональдом Трампом Джо Байдена всё чаще призывают уйти в отставку. Но многие считают, что этот провал американского президента был подстроен его собственными соратниками, сообщает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленные источники в Демократической партии.

«Близкое окружение Байдена требовало проведения скорейших дебатов. Растёт убеждение, что это был «мягкий переворот», поскольку они знают, что он не способен управлять страной, и знали это уже некоторое время. Они хотели проверить его в противостоянии с Трампом как можно раньше, пока ещё было время для замены, если он не окажется на высоте», — заявил изданию бывший помощник Хиллари Клинтон.

«Следующие несколько дней будут решающими, поскольку появятся новые данные опросов общественного мнения и партия разберётся с последствиями. Происходит множество закулисных сделок. Никто не станет публично говорить, пока Джо не решит выйти из гонки», — добавил он.

«Вся эта ситуация дурно пахнет. Публично руководство Демпартии поддерживает Байдена, потому что оно не может выглядеть нелояльным по отношению к президенту, но в частном порядке уже долгое время ведутся дискуссии о том, что он слишком стар, чтобы победить Трампа», — рассказал DM ещё один источник.

По его словам, слухи о том, что «Джо потерпит неудачу на дебатах», ходили уже достаточно давно. Более того, ещё несколько недель назад одна из вероятных сменщиц Байдена — губернатор Мичигана Гретхен Уитмер — тайно отправила «разведывательную группу» в Вашингтон, чтобы подготовиться к потенциальному участию к президентской гонке.

Собеседник Daily Mail также заявил, что некоторые крупные спонсоры демократов настаивают на замене кандидата. Один из них призвал Барака Обаму вмешаться и уговорить Байдена выйти из гонки, чтобы «положить конец этим страданиям».