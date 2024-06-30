WP: Байден вынужден успокаивать демократов после провала на дебатах

Демократы обеспокоены неудачным выступлением Байдена на дебатах с Трампом — некоторые предлагают заменить его другим кандидатом, рассказывает The Washington Post. Президенту и его штабу придётся приложить усилия, чтобы их успокоить, однако ещё один неверный шаг может стать для них фатальным.

Страх перед возможным возвращением Трампа в Белый дом объединил демократов, однако они расходятся в том, какую стратегию выбрать для победы, пишет The Washington Post. После провала Байдена на дебатах многие предлагают заменить его другим кандидатом, однако это не так просто и может привести к различным непредвиденным последствиям.

Штаб президента сразу заявил, что он не выйдет из предвыборной гонки добровольно. Глава государства попытался лично успокоить волнующихся однопартийцев на митинге в Северной Каролине, где предстал более оживлённым и энергичным. Однако одно удачное выступление не исправит ситуации, а лишь позволяет команде Байдена выиграть время для корректировки кампании и закулисной работы по прекращению толков о смене выдвиженца.

В ближайшее время нервничающие демократы будут оценивать публичные появления президента, поглядывая на результаты опросов. Ещё один неверный шаг или значительный сдвиг голосов в пользу Трампа будет для него фатальным. Теоретически делегаты могут заменить Байдена на съезде в августе, однако для такого решения у тех, кто о нём рассуждает, нет ни стратегии, ни нового кандидата.