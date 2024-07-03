Hill: каждый третий демократ считает, что Байден должен уйти в отставку

Согласно данным опроса Reuters/Ipsos, 32% демократов уверены в том, что нынешнему президенту стоит отказаться от участия в выборах после неудачных дебатов против Дональда Трампа, сообщает The Hill. При этом единственным победным вариантом для демократов опрошенные избиратели назвали Мишель Обаму, которая, однако, не собирается баллотироваться в президенты.

Треть демократов считает, что президент Байден должен выйти из президентской гонки после провального выступления на дебатах против Трампа. Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на результат нового опроса Reuters/Ipsos.

Согласно итогам опроса, 32% демократов считают, что Байдену следует снять свою кандидатуру и отказаться от переизбрания. При этом ни один из избранных политиков Демократической партии не превзошёл Байдена в гипотетическом поединке с Трампом, отмечает издание.

Опередить Байдена удалось только Мишель Обаме: бывшая первая леди стала единственной, кто сумел победить Трампа в гипотетической гонке. За неё отдали голоса 50% опрошенных, в то время как за Трампа проголосовали 39%. Однако, к сожалению для демократов, супруга президента Обамы неоднократно заявляла, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы Белого дома, подчёркивает The Hill.