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Hill: каждый третий демократ считает, что Байден должен уйти в отставку

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Согласно данным опроса Reuters/Ipsos, 32% демократов уверены в том, что нынешнему президенту стоит отказаться от участия в выборах после неудачных дебатов против Дональда Трампа, сообщает The Hill. При этом единственным победным вариантом для демократов опрошенные избиратели назвали Мишель Обаму, которая, однако, не собирается баллотироваться в президенты.
Hill: каждый третий демократ считает, что Байден должен уйти в отставку
AP

Треть демократов считает, что президент Байден должен выйти из президентской гонки после провального выступления на дебатах против Трампа. Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на результат нового опроса Reuters/Ipsos.

Согласно итогам опроса, 32% демократов считают, что Байдену следует снять свою кандидатуру и отказаться от переизбрания. При этом ни один из избранных политиков Демократической партии не превзошёл Байдена в гипотетическом поединке с Трампом, отмечает издание.

Опередить Байдена удалось только Мишель Обаме: бывшая первая леди стала единственной, кто сумел победить Трампа в гипотетической гонке. За неё отдали голоса 50% опрошенных, в то время как за Трампа проголосовали 39%. Однако, к сожалению для демократов, супруга президента Обамы неоднократно заявляла, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост главы Белого дома, подчёркивает The Hill.

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источник
Hill США Северная Америка
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