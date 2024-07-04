Hill: «полномасштабная паника» — демократы срочно ищут способ заменить Байдена

Беспокойство в стане демократов по поводу шансов Байдена на переизбрание растёт с каждым днём. В кулуарах уже обсуждается его замена на посту лидера государства, пишет The Hill. Причём речь уже идёт не о плюсах и минусах его отставки, а о том, как это сделать.

Демократы в кулуарах обсуждают замену Байдена на посту президента Соединённых Штатов. Причём на данном этапе речь уже идёт не о «стоит ли», а о том, «как» это сделать, пишет The Hill со ссылкой на Ван Джонса, бывшего чиновника администрации Барака Обамы.

Джонс признал, что на телевидении демократы защищают нынешнего главу государства, однако за закрытыми дверьми ведут «совершенно другие» разговоры, поскольку беспокойство по поводу возможностей Байдена в качестве кандидата с каждым днём усиливается.

«Я понимаю, что люди хотят, знаете ли, защитить его и предоставить ему возможность сделать свой собственный выбор с достоинством. Но сейчас обсуждается вопрос о том, как это сделать, а не стоит ли», — приводит издание слова чиновника.

«За кулисами царит полномасштабная паника. Люди распространяют юридические записки, PDF-файлы отправляются туда-сюда по WhatsApp, в надежде понять, какие есть варианты. Как можно заменить Байдена? Как можно заставить его сделать это таким образом, чтобы он почувствовал уважение, а ведь его нужно уважать», — добавил он.

По мнению Джонса, демократы считают Камалу Харрис следующей в очереди на эту роль. В этой связи им нужно найти кандидата на роль вице-президента при Харрис.

Джонс также подчеркнул, что Байден — «отличный кандидат» в президенты: «У нас есть человек, который любит эту страну. У нас есть человек, который отдал всё за эту страну, я имею в виду, до последней капли. Но он, возможно, не сможет пересечь финишную черту. И зрелая партия должна это учитывать. И это как раз и происходит».

Как напоминает The Hill, ранее двое демократов из палаты представителей призвали Байдена уйти в отставку, а несколько других выразили серьёзные опасения по поводу его шансов против Трампа.

При этом и Белый дом и члены предвыборной кампании нынешнего главы США продолжают настаивать на том, что Байден в состоянии выдержать второй срок в качестве президента, а провальные дебаты списали на неудачный день.