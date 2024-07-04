Рамасвами: по Байдену не скажешь, что он управляет страной

Кто сейчас в действительности руководит Соединёнными Штатами? Бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами уверен: точно не Джо Байден — это стало ясно после его провального выступления на дебатах. В эфире Fox News Рамасвами подчёркивает всю тревожность нынешней ситуации: президент у США фактически отсутствует — и это в то время, когда мир сталкивается с величайшими рисками за последние десятилетия.

КЕЙЛИ МАКИНАНИ, ведущая Fox News: Нам нужно знать, что у нас со страной. За океаном гибли наши солдаты. Телефон в Белом доме действительно звонит и в три часа ночи (Телефон, звонящий в Белом доме в три часа ночи, когда президенту приходится принимать решения в неурочный час и без подготовки, — образ, ставший популярным после рекламной кампании Хиллари Клинтон в 2008 году. — Прим. ИноТВ), и я не знаю, отвечает ли Байден на звонки. А ответы нам нужны. Считаете ли вы, что Конгресс должен задействовать свои надзорные полномочия и затребовать для дачи показаний всех, кого только возможно? Не знаю, можно ли сделать так с действующими членами администрации, но с бывшими её сотрудниками точно можно. Следует ли Конгрессу направлять повестки, чтобы проверить, действительно ли от нас ничего не скрывают, как говорит Карин Жан-Пьер?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, бывший кандидат в президенты США: Думаю, следует использовать все средства в нашем арсенале. На каждом лидере в Вашингтоне сейчас лежит повышенная ответственность — сейчас больше, чем когда-либо, — потому что президент США у нас отсутствующий. Забудьте о том, что у нас в этом году выборы! Даже если бы их не было, просто как американец скажу, Кейли: американский народ заслуживает ответа на вопрос: «Кто в действительности руководит страной?» После никуда не годного выступления на дебатах ясно, что не Байден. Но это вызывает тревогу в тот момент, когда мы прямо здесь, у нас на родине, сталкиваемся с величайшими рисками за последние десятилетия.

Да, параллели с Линдоном Джонсоном и 1968 годом, конечно, есть (В 1968 году президент Линдон Джонсон отказался выдвигаться на второй срок. К тому моменту у него уже были проблемы со здоровьем, а популярность сильно упала из-за войны во Вьетнаме. После дебатов в американских СМИ появился тезис, что Байден должен последовать примеру Джонсона и отказаться от выдвижения. — Прим. ИноТВ). Тогда шла война, в которой нам не нужно было участвовать, в эпоху глобальной нестабильности. И глядя на некоторые аспекты не только международной ситуации, но и тех рисков, с которыми мы сталкиваемся в нашей стране, многократно сильнее понимаешь: сейчас нельзя позволить, чтобы позиция главнокомандующего при его наличии оказывалась функционально вакантной. Следует ли конгрессменам и другим людям в Вашингтоне делать всё, что в их силах, для обеспечения безопасности страны в период такого отсутствия высшего руководства? Безусловно.



Дата выхода в эфир 03 июля 2024 года.