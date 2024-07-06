WP: влиятельные спонсоры демократов призвали Байдена отказаться от участия в выборах

01:59
Байден назвал свой провал на дебатах с Трампом отдельным плохим эпизодом
Президент США Джо Байден в интервью АВС назвал свой провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом отдельным плохим эпизодом.
01:40
Новый премьер Британии Стармер подтвердил курс на поддержку Киева
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву.
01:18
В Северной Дакоте сошёл с рельсов грузовой поезд с опасными веществами
Перевозивший опасные вещества грузовой поезд сошёл с рельсов в Северной Дакоте в США.
01:02
Foreign Policy: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС пугает США
США должно насторожить присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС с учётом того, что в объединении будет представлен такой важный регион, как Юго-Восточная Азия.
00:59
Нагельсманн — о поражении Германии: сказал футболистам, что они не заслуживали вылета с Евро, мы были лучше
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от команды Испании в 1/4 финала Евро.
00:51
Испания и Франция сыграют в полуфинале Евро-2024
Стали известны первые участники полуфинала чемпионата Европы по футболу.
00:44
Франция победила Португалию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024
Сборная Франции победила команду Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
00:43
Явка на выборах в Иране составила 49,18%
Во втором туре выборов в Иране явка, по предварительным данным, составила 49,18%, заявил член исполнительного комитета по организации президентских выборов Алиреза Салими.
00:29
Португалия и Франция определят победителя матча 1/4 финала Евро в серии пенальти
Сборные Португалии и Франции определят победителя матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в серии пенальти.
00:24
В Сумах прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Сумы.
00:20
Витинья «показал» жёлтую карточку главному арбитру 1/4 финала Евро с Францией
Нападающий сборной Португалии Витинья «показал» жёлтую карточку главному судье Майклу Оливеру во время матча 1/4 финала Евро-2024 с командой Франции.
00:10
Белый дом: Байден продолжит работать в полную силу, в том числе поздно вечером
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе поздно вечером.
00:04
Дегтярёв: мировой спорт без россиян теряет, признают абсолютно все
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что все в мире признают отрицательное влияние отстранения россиян на мировой спорт.
23:56
Боец Москва рассказал RT, что их БПЛА сбрасывают колонки с призывом сдаться
Командир расчёта с позывным Москва рассказал военкору RT Илье Васюнину, что их беспилотники сбрасывают колонки с призывом сдаться.
23:50
Португалия и Франция не смогли выявить победителя в основное время матча 1/4 финала Евро
Сборные Португалии и Франции сыграли вничью в основное время матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
23:49
В Иране завершился второй тур выборов президента
Представитель избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами в эфире телеканал IRIB заявил, что голосование во втором туре выборов президента страны завершено.
23:41
Премьер Словакии Фицо впервые выступил на публике после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился перед публикой после попытки покушения на него.
23:41
Шольц: сборная Германии своим выступлением на Евро вселила энтузиазм всей стране
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал поражение сборной страны в четвертьфинале Евро-2024.
23:35
Байден встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9—11 июля.
23:27
Кабмин России утвердил план мероприятий по укреплению традиционных ценностей
Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
23:24
Гридин подписал контракт новичка с «Калгари»
Российский нападающий Матвей Гридин подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари».
23:13
Меликов: теракты в Дагестане были осуществлены подло и скрытно в мирный день
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что боевики скрытно устроили нападение в Дербенте и Махачкале 23 июня, когда был обычный мирный день. Именно по этой причине, по мнению главы региона, в результате террористических актов было много жертв среди сотрудников правоохранительных органов.
23:10
Премьер-министр Испании назвал впечатляющей победу сборной в 1/4 финала Евро-2024
Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал победу сборной страны в четвертьфинале Евро-2024.
23:01
Премьер Венгрии Орбан прибыл с визитом в Азербайджан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан.
22:57
Генерал ВСУ в отставке: у главкома Сырского больше не осталось ресурсов
Генерал ВСУ в отставке Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу украинского издания заявил, что, по его мнению, у главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского больше не осталось человеческих и иных ресурсов.
22:54
Лапочкин считает, что арбитр верно не назначил пенальти в ворота Испании в матче 1/4 финала Евро
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал решение арбитра Энтони Тэйлора не назначить пенальти в ворота Испании в матче 1/4 финала Евро-2024 с Германией.
22:45
Суд арестовал военкома Преображенского района Москвы за крупную взятку
В пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы сообщили, что судья принял решение арестовать военного комиссара Преображенского района города Сергея Тригилева по делу о взятке в крупном размере.
22:40
Комиссия МОК по проверке российских спортсменов будет работать до 8 июля
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по проверке соответствия российских спортсменов критериям отбора для получения нейтрального статуса будет работать до 8 июля.
22:40
В Москве локализовали пожар в Доме культуры
Пожарным удалось локализовать возгорание в Доме культуры в Москве на площади 350 кв. м.
22:37
Полковник ВСУ: Запад может поменять решение о поставках F-16 после ударов России
Экс-глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв в эфире канала «Обозреватель» выразил мнение, что Запад может отказаться от решения о поставках киевским властям истребителей F-16 из-за успешных ударов ВС России по украинским аэродромам.
22:30
Interia: Украина может разместить часть F-16 в Польше
Издание Interia пишет, что киевские власти после ряда ударов ВС России по украинским аэродромам могут решить разместить ожидаемые от западных стран истребители F-16 в Польше.
22:26
Вирц — самый молодой автор гола сборной Германии в плей-офф Евро
Полузащитник Флориан Вирц стал самым молодым автором гола сборной Германии в плей-офф чемпионатов Европы.
22:21
Евкуров: сроков носки формы в зоне СВО нет
Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что в зоне проведения спецоперации нет никаких сроков носки формы.
22:12
Тони Кроос провёл последний матч в карьере
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос завершил профессиональную карьеру.
22:11
В Севастополе похоронили последнюю из жертв обстрела ВСУ 23 июня
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе прошли похороны последней жертвы ракетного удара ВСУ с применением американских ракет ATACMS.
22:02
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Москве
Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве.
22:01
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на критику за визит в Москву со стороны представителей ЕС.
21:54
Ле Норман, Карвахаль и Мората не помогут Испании в полуфинале Евро-2024
Сразу несколько игроков сборной Испании пропустят полуфинал чемпионата Европы по футболу.
21:50
Пожар произошёл в Доме культуры в Москве
В Доме культуры на Ленинском проспекте в Москве произошёл пожар.
21:43
Горловчанин скончался от ран в результате обстрела со стороны ВСУ
Мужчина скончался в Горловке ДНР от ран, полученных в результате обстрела со стороны ВСУ.
21:40
Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
21:38
Гол Мерино в дополнительное время принёс Испании победу над Германией в 1/4 финала Евро
Сборная Испании победила команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
21:37
Власти Молдавии отказались изложить ЕСПЧ свои аргументы о запрете партии «Шор»
Группа юристов, защищающих интересы молдавского оппозиционного политика Илана Шора, заявили, что молдавские власти проигнорировали запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно запрета партии «Шор».
21:26
ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области
Украинская армия атаковала два населённых пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области.
21:25
Минюст России внёс журналистку Олесю Герасименко в реестр иноагентов
Министерство юстиции России внесло журналистку Олесю Герасименко* в реестр иностранных агентов.
21:24
Bild: сборная Турции заказала 300 кебабов после выхода в 1/8 финала Евро
Сборная Турции заказала 300 денер-кебабов после выхода в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
21:10
Белый дом: визит Орбана в Москву не способствует миру на Украине
Власти США считают, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву не способствует урегулированию украинского конфликта.
21:08
Матч Медведева в третьем круге Уимблдона перенесли на завтра из-за погоды
Матч третьего круга Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Ян-Леннардом Штруффом перенесли на следующий день.
21:05
На выставке «Россия» обсудили вопросы технологического суверенитета страны
В рамках выставки «Наука в лицах» состоялся научный завтрак «Технологический суверенитет: партнёрство государства и бизнеса в развитии науки и технологий».
20:59
СК завершил расследование дела в отношении Пономарёва
Расследование в отношении экс-депутата Госдумы, иноагента Ильи Пономарёва*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков об армии России, завершено.