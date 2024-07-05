NYP: Байден снова тормозит и теряет связь с реальностью

Во время празднования дня независимости Джо Байден снова показал себя во всей красе, пишет The New York Post. Выступая перед собравшимися он говорил нелепости, казался очень странным и снова застыл, покидая сцену.

В ходе официального празднования дня независимости США в Белом доме Байден допустил несколько странных оплошностей, пишет The New York Post. Временами он казался нелепым и приветствовал собравшихся криками: «Хо-хо-хо! С Днём независимости!»

Выступая на сцене, президент выглядел заметно бодрее, чем на теледебатах 27 июня, которые спровоцировали целую волну критики в его адрес. Однако и на этот раз его заявления были едва ли более последовательными и логичными.

«Мы должны сделать то, что сделали наши основатели: показать миру, что мы — нация достоинства, чести и просто преданности друг другу», — заявил Байден, предложив затем зрителям насладиться фейерверком. Уходя со сцены, глава Белого дома внезапно замер, по-видимому, не понимая, кому передать микрофон. Затем он нашёл рабочего сцены и стал медленно спускаться с подиума, пишет издание.

Ранее в тот день состоялось барбекю. И там Байден тоже показал себя во всей красе, зачем-то заявив, что заторов на шоссе больше не существует. «Мне, наверное, не следует даже говорить этого… в любом случае», — сказал президент после того, как обратился к присутствующим военнослужащим и членам их семей.

Речь главнокомандующего длилась четыре минуты. За это время Байден несколько раз замолкал и выдавал невнятные фразы несмотря на то, что в его распоряжении был телесуфлёр.

Во время выступления он по какой-то причине сравнил нынешнюю президентскую гонку с Первой Мировой войной и задался вопросом, готовы ли американцы пойти на такие же жертвы в его борьбе с Трампом.

«Кстати, я был на том кладбище времён Первой Мировой войны во Франции, куда мои коллеги, бывший президент, не хотели идти и находиться там», — заявил американский лидер. Затем он осёкся и признал, что ему не следовало этого говорить.

Байден также добавил, что во время поездки был «то в бою, то вне его», а потом тоже внезапно остановился и завершил речь своей любимой фразой: «В любом случае».

Покидая сцену под бурные аплодисменты собравшихся, Байден не сдавался и схватил микрофон ещё для одного 30-секундного выступления, в ходе которого похвастался, что дорожное движение больше не является проблемой, пишет NYP.

«И последнее, когда я был сенатором, я думал, что на автомагистралях всегда были заторы. Заторов больше нет. Мы выезжаем на шоссе, а заторов нет. И что с того? Если они заставят меня замолчать, они скажут: «Мы просто перекрыли все дороги, господин президент, вы потеряете все голоса, если не пройдёте в парламент. Но в любом случае, я вернусь», — приводит издание бессмысленные слова президента.

Белый дом отказался комментировать выступление Байдена. Всё это происходит на фоне слухов о том, что демократическая партия активно обсуждает варианты замены сонного Джо.