NYP: Байден снова тормозит и теряет связь с реальностью
Белый дом отказался комментировать выступление Байдена. Всё это происходит на фоне слухов о том, что демократическая партия активно обсуждает варианты замены сонного Джо.
Белый дом отказался комментировать выступление Байдена. Всё это происходит на фоне слухов о том, что демократическая партия активно обсуждает варианты замены сонного Джо.
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву.
Перевозивший опасные вещества грузовой поезд сошёл с рельсов в Северной Дакоте в США.
США должно насторожить присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС с учётом того, что в объединении будет представлен такой важный регион, как Юго-Восточная Азия.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от команды Испании в 1/4 финала Евро.
Стали известны первые участники полуфинала чемпионата Европы по футболу.
Сборная Франции победила команду Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
Во втором туре выборов в Иране явка, по предварительным данным, составила 49,18%, заявил член исполнительного комитета по организации президентских выборов Алиреза Салими.
Сборные Португалии и Франции определят победителя матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в серии пенальти.
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Сумы.
Нападающий сборной Португалии Витинья «показал» жёлтую карточку главному судье Майклу Оливеру во время матча 1/4 финала Евро-2024 с командой Франции.
Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что американский лидер Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе поздно вечером.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что все в мире признают отрицательное влияние отстранения россиян на мировой спорт.
Командир расчёта с позывным Москва рассказал военкору RT Илье Васюнину, что их беспилотники сбрасывают колонки с призывом сдаться.
Сборные Португалии и Франции сыграли вничью в основное время матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
Представитель избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами в эфире телеканал IRIB заявил, что голосование во втором туре выборов президента страны завершено.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился перед публикой после попытки покушения на него.
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал поражение сборной страны в четвертьфинале Евро-2024.
Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9—11 июля.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Российский нападающий Матвей Гридин подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари».
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что боевики скрытно устроили нападение в Дербенте и Махачкале 23 июня, когда был обычный мирный день. Именно по этой причине, по мнению главы региона, в результате террористических актов было много жертв среди сотрудников правоохранительных органов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал победу сборной страны в четвертьфинале Евро-2024.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан.
Генерал ВСУ в отставке Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу украинского издания заявил, что, по его мнению, у главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского больше не осталось человеческих и иных ресурсов.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал решение арбитра Энтони Тэйлора не назначить пенальти в ворота Испании в матче 1/4 финала Евро-2024 с Германией.
В пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы сообщили, что судья принял решение арестовать военного комиссара Преображенского района города Сергея Тригилева по делу о взятке в крупном размере.
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по проверке соответствия российских спортсменов критериям отбора для получения нейтрального статуса будет работать до 8 июля.
Пожарным удалось локализовать возгорание в Доме культуры в Москве на площади 350 кв. м.
Экс-глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв в эфире канала «Обозреватель» выразил мнение, что Запад может отказаться от решения о поставках киевским властям истребителей F-16 из-за успешных ударов ВС России по украинским аэродромам.
Издание Interia пишет, что киевские власти после ряда ударов ВС России по украинским аэродромам могут решить разместить ожидаемые от западных стран истребители F-16 в Польше.
Полузащитник Флориан Вирц стал самым молодым автором гола сборной Германии в плей-офф чемпионатов Европы.
Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что в зоне проведения спецоперации нет никаких сроков носки формы.
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос завершил профессиональную карьеру.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе прошли похороны последней жертвы ракетного удара ВСУ с применением американских ракет ATACMS.
Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на критику за визит в Москву со стороны представителей ЕС.
Сразу несколько игроков сборной Испании пропустят полуфинал чемпионата Европы по футболу.
В Доме культуры на Ленинском проспекте в Москве произошёл пожар.
Мужчина скончался в Горловке ДНР от ран, полученных в результате обстрела со стороны ВСУ.
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Сборная Испании победила команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
Группа юристов, защищающих интересы молдавского оппозиционного политика Илана Шора, заявили, что молдавские власти проигнорировали запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно запрета партии «Шор».
Украинская армия атаковала два населённых пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области.
Министерство юстиции России внесло журналистку Олесю Герасименко* в реестр иностранных агентов.
Сборная Турции заказала 300 денер-кебабов после выхода в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Власти США считают, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву не способствует урегулированию украинского конфликта.
Матч третьего круга Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Ян-Леннардом Штруффом перенесли на следующий день.
В рамках выставки «Наука в лицах» состоялся научный завтрак «Технологический суверенитет: партнёрство государства и бизнеса в развитии науки и технологий».
Расследование в отношении экс-депутата Госдумы, иноагента Ильи Пономарёва*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков об армии России, завершено.
Германия сравняла счёт в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.