Washington Times: Трамп саркастично призвал Байдена не слушать критиков и остаться в президентской гонке

17:58
На ВДНХ состоялся концерт «Россия нигде не заканчивается»
На выставке «Россия» прошёл концерт «Россия нигде не заканчивается», посвящённый её завершению.
17:55
Премьер Британии Стармер обсудил с Нетаньяху и Аббасом ситуацию в секторе Газа
Новый британский премьер Кир Стармер обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом ситуацию по конфликту в секторе Газа.
17:51
В Мелитополе Запорожской области прогремел ещё один взрыв
ВСУ вновь атаковали Мелитополь Запорожской области.
17:44
Independent: ирландские футболистки обвинили тренеров в домогательствах
Группа футболисток обвинила тренеров Футбольной ассоциации Ирландии в сексуальных домогательствах в 1990-х годах.
17:44
Конгрессмен Шифф: Байден должен выйти из гонки, если не может победить Трампа
Действующему американскому лидеру Джо Байдену следует выйти из президентской гонки, если он не в силах одержать уверенную победу над экс-главой США Дональдом Трампом.
17:31
Во Владимире водитель автомобиля умышленно наехал на мотоциклиста
Во Владимире суд отправил под стражу водителя машины, который во время конфликта намеренно наехал на мотоциклиста.
17:29
Галактионов: уровень и качество игры Джикии не подвергаются сомнению
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о защитнике Георгии Джикии.
17:29
СУСК: три человека сгорели в жилом вагончике в Анапе
В жилом вагончике на территории анапского села Сукко произошёл пожар, погибли три человека.
17:18
В Иванове машина скорой помощи попала в ДТП, пострадали два фельдшера и водитель
Машина скорой медицинской помощи попала в ДТП в Иванове, пострадали два фельдшера и водитель.
17:15
Французские фанаты призвали российский банк «вернуть Сафонова во Францию»
Болельщики «Пари Сен-Жермен» подготовили баннер, призывающий российский банк вернуть во Францию вратаря Матвея Сафонова.
17:12
В Волгограде разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу насосной станции
Электроподстанция, обеспечивающая работу канализационно-насосной станции в Волгограде, разрушилась из-за взрыва газа.
17:00
BFMTV: Макрон созовёт вечернее совещание для обсуждения итогов досрочных выборов
Французский лидер Эммануэль Макрон намерен созвать совещание в Елисейском дворце для обсуждения итогов второго тура досрочных выборов в Национальное собрание.
17:00
Тарасова: если Щербакова захочет, то сможет вернуться на высокий уровень
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Анна Щербакова возобновила тренировки.
16:55
Смирнов: в Курской области отменена ракетная опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе отменили ракетную опасность.
16:53
Британия заявила, что не намерена разрешать референдум об объединении Ирландии
Великобритания в ближайшем будущем не намерена проводить референдум об объединении Северной Ирландии и Республики Ирландия.
16:50
МАК: Иран планирует присоединиться к соглашению о гражданской авиации
Иран собирается присоединиться к Соглашению о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заявил председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой.
16:44
«Зенит» стал единственной российской командой в рейтинге лучших клубов IFFHS
«Зенит» попал в рейтинг лучших клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
16:33
Quds: высокопоставленный член ХАМАС погиб при обстреле Газы со стороны ЦАХАЛ
Член палестинского движения ХАМАС, заместитель главы Министерства труда сектора Газа Ихаб аль-Гусейн погиб в результате обстрела города Газа со стороны израильских войск.
16:31
Кукурелья не считает игру рукой в матче с Германией на Евро поводом для пенальти
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о решении арбитра Энтони Тейлора не назначать пенальти в пользу сборной Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2024.
16:31
В Курской области объявлена ракетная опасность
Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
16:18
В волгоградской Михайловке загорелся мусор на площади 500 квадратных метров
В Михайловке Волгоградской области мусор глубокого залегания горит на площади 500 кв. м.
16:15
ВСУ атаковали Мелитополь ракетами
Средства ПВО армии России сбили украинские ракеты над Мелитополем в Запорожской области.
16:14
Суперкомпьютер назвал фаворита Евро-2024 перед 1/2 финала
Суперкомпьютер рассчитал шансы команд на победу в чемпионате Европы перед полуфиналами турнира.
16:06
Tasnim: на миноносце ВМС Ирана в Персидском заливе произошла авария
Авария произошла на миноносце Sahand ВМС иранской армии в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган на берегу Персидского залива.
16:00
Педри ответил на извинения Крооса за нанесённую травму в 1/4 финала Евро
Полузащитник сборной Испании Педри принял извинения немецкого футболиста Тони Крооса после инцидента в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024.
15:57
Подполье: Киев командирует военкомов в регионы из-за негатива к ним на местах
Киевские власти отправляют сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, исполняют функции военкомата) из одних регионов в другие из-за сильного негатива местных к ним.
15:50
NYT: США не вводят новые антироссийские санкции из-за боязни роста цен на нефть
Правительство США не вводит новые санкции против России, так как это вызовет рост цен на нефть и бензин.
15:46
Эрдоган назвал решение УЕФА о дисквалификации Демирала наказанием всей турецкой нации
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать защитника Мериха Демирала на чемпионате Европы — 2024.
15:41
Посол России: мир устаёт от давления со стороны элит Запада
Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что мир устаёт от давления со стороны западных элит и новых колониальных амбиций.
15:34
Euractiv: НАТО не придумало, как ещё раз пообещать Украине членство
Представители НАТО за два дня до начала саммита в США не смогли придумать новую формулировку, чтобы в очередной раз пообещать Украине членство в альянсе без обозначения конкретных сроков.
15:34
Джон Сина заявил о завершении карьеры в WWE
Рестлер и актёр Джон Сина заявил о намерении прекратить выступать на соревнованиях World Wrestling Entertainment (WWE).
15:32
Ничушкин раскрыл подробности скандального инцидента в отеле Сиэтла
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал о скандальном эпизоде во время плей-офф НХЛ в апреле 2023 года.
15:27
Посольство Украины подвергло критике премьера Болгарии за слова о переговорах
Посольство Украины в Болгарии негативно прокомментировало заявление премьер-министра технического болгарского правительства Димитара Главчева по поводу мирных переговоров.
15:22
Педри останется в расположении сборной Испании, несмотря на травму
Полузащитник сборной Испании Педри поддержал свою команду после того, как получил травму в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.
15:17
Бастрыкин поручил завести дело после избиения мигрантами людей под Рязанью
После появившихся сообщений об избиении четырьмя приезжими двоих жителей Рязанской области председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
15:13
Газопровод под Алуштой после пожара планируют восстановить за 10 дней
Временно исполняющий обязанности министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что, согласно предварительной информации, восстановление повреждённого пожаром газопровода под Алуштой может занять 7—10 дней.
15:12
Le Parisien: Мбаппе находится не в лучшей форме на Евро из-за выборов во Франции
Стало известно, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе находится не в лучшей форме на чемпионате Европы — 2024 по нескольким причинам.
15:05
Эрдоган: США должны оказать давление на Израиль в вопросе конфликта в Газе
Западные страны, в первую очередь США, должны надавить на Израиль в вопросе урегулирования конфликта в секторе Газа.
14:54
Лихачёв: США арестовывают деньги, идущие на проект АЭС «Аккую» в Турции
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Соединённые Штаты арестовывают деньги, идущие на проект АЭС «Аккую» в Турции.
14:52
Павлюченко считает, что Испания выиграет чемпионат Европы
Бывший российский футболист Роман Павлюченко назвал фаворита чемпионата Европы — 2024 в Германии.
14:43
Эрдоган: Путин рассматривает вариант встречи по Сирии в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин изучает возможность проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на турецкой территории.
14:42
Лавров: без помощи США ракеты ВСУ не достигли бы российских регионов
Украинские ракеты не смогли бы долететь до регионов России без поддержки ВСУ со стороны американских военных.
14:42
Зайцева призвала россиян не стесняться на Олимпиаде-2024
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева дала совет российским спортсменам, отобравшимся на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
14:30
МИД Венгрии призвал политиков ЕС «пристегнуть ремни» перед визитами Орбана
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни и внимательно следить» за будущими шагами премьер-министра страны Виктора Орбана в рамках его «миротворческой миссии».
14:29
В «Крыльях Советов» не исключили переход Сергеева в ближайшее время
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возвращении нападающего Ивана Сергеева из «Зенита».
14:28
МЧС: почти 100 частных домов остаются подтопленными в Приморском крае
В МЧС России заявили, что почти 100 частных домов и 177 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморском крае.
14:18
Талалаев — о Роналду: Португалия забила бы больше голов, если бы был профильный форвард
Российский тренер Андрей Талалаев оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
14:16
Лавров: Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов западным оружием
Москва будет реагировать на обстрелы российских регионов западным оружием.
14:14
МЧС предупредило о сильной жаре 8 и 9 июля в Москве
В пресс-службе МЧС Москвы предупредили о сильной жаре 8 и 9 июля в столице.
14:10
Черчесов посетил тренировку «Зенита»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетил тренировку «Зенита» на базе в Удельном парке.