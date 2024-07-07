Washington Times: Трамп саркастично призвал Байдена не слушать критиков и остаться в президентской гонке

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал полный сарказма пост, в котором призвал главу Белого дома игнорировать критиков и не сниматься с выборов, пишет The Washington Times. В частности, Трамп написал, что его оппоненту следует продолжать «кампанию по разрушению Америки и по возвращению Китаю былого величия».

В то время, как американского лидера Джо Байдена убеждают сняться с выборов, его соперник Дональда Трамп саркастично призвал его остаться в президентской гонке, сообщает The Washington Times.



Экс-глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social полный сарказма пост, в котором высмеял президента за его неудачное выступление на недавних дебатах.



«Жуликоватый Джо Байден должен игнорировать своих многочисленных критиков и с энтузиазмом и силой продолжать свою мощную и далеко идущую кампанию, — подчеркнул Трамп. — Он должен быть проницательным, точным и энергичным, как во время дебатов, рекламируя свою политику открытых границ (когда миллионам людей, в том числе рекордному количеству террористов, а также тем, кто вышел из тюрем и психиатрических клиник, разрешено въезжать в нашу страну совершенно бесконтрольно и без проверок!), а также отказ от социального обеспечения, участие мужчин в женских видах спорта, высокие налоги, высокие процентные ставки, поощрение «пробужденчества» в армии, неконтролируемую инфляцию, рекордную преступность, переход исключительно на электромобили, подчинение Китаю и другим странам, бесконечные войны, постановку Америки на последнее место, утрату нашего стандарта, основанного на долларе, и многое другое».



Трамп при этом добавил, что Байдену следует продолжать его кампанию по разрушению Америки и по возвращению Китаю былого величия.