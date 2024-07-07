NYT: из-за невнятной речи Джо Байдена Белый дом теперь правит итоговые стенограммы интервью
По просьбе из Белого дома телеканал ABC внёс правки стенограмму пятничного интервью Джо Байдена, сообщает The New York Times. Речь идёт о фрагменте из конца интервью американского президента, в котором он рассказывает о том, как он прореагирует, если проиграет выборы Дональду Трампу.
В оригинальной стенограмме, распространённой телеканалом сразу после интервью в пятницу, президент США говорил: «Я буду чувствовать так, как будто я выложился по полной и проделал самую лучшую работу, насколько я могу, вот о чём идёт речь». После сообщения из белого дома «самая лучшая работа», однако, была заменена на «сделал работу настолько хорошо, насколько я могу». В обновлённом варианте фраза звучит: «Я буду чувствовать так, как будто я выложился по полной и сделал работу настолько хорошо, насколько я могу, вот о чём идёт речь».
The New York Times указывает, что «слова г-на Байдена в тот момент интервью было трудно разобрать, и они допускали некоторую степень интерпретации», на которую и указали в Белом доме. После этого и другим изданиям, ссылавшимся на интервью Джо Байдена для ABC, пришлось вносить правки в свои материалы.
Американская газета отмечает, что «в момент особой политической опасности для господина Байдена и широко обсуждаемого вопроса его физического и психического здоровья практически каждое слово, произносимое им на публике, особенно в незапланированной обстановке, подвергается изучению под микроскопом».
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