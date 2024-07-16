Никто не восхищается демократией США, и это вызывает тревогу у американского политолога

После покушения на Трампа его победа на выборах становится всё более очевидной, считает американский политолог Иэн Бреммер. Но это не так важно, как осознание того, что американская политическая система переживает упадок: никто в мире ею не восхищается, и это вызывает глубочайшую озабоченность у эксперта.
После покушения на Трампа Джо Байден наверняка проиграет выборы, и его поражение казалось неминуемым ещё и до покушения, заявил в интервью CNN американский политолог Иэн Бреммер.
Большинство американских союзников испытывают глубокий дискомфорт по этому поводу, и они готовятся к этому. Большинство американских противников видят в этом большие возможности.
Но это, по его мнению, далеко не самое страшное последствие покушения на Дональда Трампа.
«Суть в том, что у Соединенных Штатов больше нет политической системы, которой восхищались бы все страны мира. Они восхищаются долларом. Они восхищаются экономикой США. Они восхищаются американскими инновациями и предпринимательством. Никто не восхищается политической системой Америки. Это вызывает глубокую озабоченность, озабоченность целого поколения лидеров во всем мире, которые полагаются на Соединенные Штаты, где глобальный порядок требует сильных и стабильных США», — цитирует Бреммера Mediaite.
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