Американцы нарушили всем известные договорённости, а администрация Байдена не обладает никакими навыками дипломатии. Такое мнение озвучил сенатор Томми Табервилл, сообщает Mediate. Он также подчеркнул, что Путину не нужна Украина, поскольку у России и так «достаточно земли».

Сенатор-республиканец Томми Табервилл сделал громкое заявление, идущее вразрез с общепринятой позицией американских властей, сообщает Mediate. В недавнем интервью политическому активисту и бывшему главному советнику Трампа Стивену Бэннону он сказал, что Путину не нужна Украина, поскольку у России и так «достаточно земли».

Во время беседы Бэннон спросил сенатора, есть ли «какой-нибудь логичный вариант, когда они рассуждают об этой мирной конференции, что русские откажутся от Донбасса и русскоговорящих частей Крыма или от того, за что, по их мнению, они боролись и контролируют эти территории? Потому что Зеленский и эти ребята сказали, что не могут даже провести встречи или по-настоящему заняться мирной конференцией, если это предложит Россия».

На это Табервилл ответил: «Ну, во-первых, очевидно, что администрация Байдена не обладает никакими навыками дипломатии. Сразу после того, как всё это началось, следовало провести саммит с Владимиром Путиным».

«Они заключили сделку, нам всем это известно, но мы говорили им: «Эй, мы дадим вам всё, что потребуется, всё дадим, и вы сможете сразиться с этими русскими, чтобы отбросить их назад», — цитирует портал слова сенатора.

«Сколько роликов с боями на Украине вы видели? Ноль за последние шесть, семь, восемь месяцев? Это односторонний подход. Путин вроде как просто сидит сложа руки, наблюдает за происходящим и думает: «Эй, когда вы все придёте, и мы проведём черту?» Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Чёрт возьми, да у него и так достаточно собственной земли. Он просто хочет убедиться, что на Украине нет оружия Соединённых Штатов, направленного на Москву», — подчеркнул Табервилл.