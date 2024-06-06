Американский сенатор: Путин защищает Москву, а не претендует на Украину или Европу
В Следственном комитете Москвы заявили, что приоритетной версией убийства на западе Москвы является конфликт на почве ревности.
Участники «Московского долголетия» смогут посетить курсы в столичном зоопарке и узнать о его работе.
Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне не намерены одобрить использование американского оружия для ударов ВСУ по Кремлю и Москве.
Московский ЦСКА официально объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.
В районе Щукино на северо-западе столицы построят новый дом по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва примет участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В Новой Москве инвесторы построят 58 детских садов и школ к 2027 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал жителям региона о вкладе Александра Пушкина в мировую литературу. 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения классика.
Рейтинг самых оплачиваемых вакансий весны в Челябинске возглавила профессия дальнобойщика.
В МВД Москвы заявили, что во время задержания подозреваемого в убийстве на западе столицы злоумышленник не менее 15 раз стрелял в сторону сотрудников Госавтоинспекции.
Власти Москвы передали инвестору участок земли в районе Люблино, на котором будет построен производственный комплекс, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
На ПМЭФ подписано соглашение о комплексном развитии территории в историческом районе Санкт-Петербурга «Стеклянный городок».
Правительство Тульской области на полях ПМЭФ подписало соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО) в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич заявил, что на товарищеском матче между сборными Белоруссии и России ожидается аншлаг.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что делегация из Подмосковья планирует подписать на ПМЭФ около 40 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.
На 20 московских ярмарках открылись пункты приёма батареек, сообщил Департамент торговли и услуг столицы.
Ивантеевский районный суд Московской области принял решение отправить под арест главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним Алёна Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств.
В Белгородской области предотвратили попытку ВСУ атаковать регион беспилотниками.
В Москве 6 июля состоится Ночной велофестиваль, сообщил Дептранс столицы.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в эфире украинского телеканала «Эспрессо» назвала «имитацией бурной деятельности» якобы строительство оборонительных укреплений в Харьковской области. В реальности деньги, выделенные на данные цели, буквально закатывали в землю.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» анонсировала выпуск в августе вакцины от гриппа с обновлённым штаммом.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, смог бы нападающий Артём Дзюба работать в Российском футбольном союзе.
В Московской области завели уголовное дело по факту гибели четырёх девочек-подростков в результате ДТП. Авария произошла вечером в среду, 5 июня.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал об успешно перенесённой операции на мениске.
В Минобороны России заявили, что группировка войск «Запад» за сутки заняла более выгодные рубежи.
RT опубликовал кадры обстановки на месте задержания вооружённого мужчины в Москве. Он оказал сопротивление и был ранен.
Председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва на полях ПМЭФ рассказала в интервью RT о развитии спортивных мероприятий, а также об открытии концертного центра и музыкальной школы на федеральной территории.
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили почти 50 беспилотников и ракету «Нептун» за сутки.
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв ответил на вопрос, считает ли он россиян, собирающихся поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже, предателями.
Группировка «Центр» ВС России отразила за минувшие сутки шесть контратак штурмовиков ВСУ, заявили в российском Минобороны.
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили место подготовки и запуска беспилотников.
Председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в интервью RT на полях ПМЭФ отметила важность проведения Всемирного фестиваля молодёжи.
В Санкт-Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили на Украине пункты временной дислокации иностранных наёмников.
В рамках дела экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского суд принял решение арестовать 413 объектов недвижимости фигурантов в Москве и Петербурге.
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы получил ранения при задержании, сообщили в СК России по столице.
Стала известна зарплата форварда Александра Радулова в хоккейном «Локомотиве».
Председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва на полях ПМЭФ рассказала в интервью RT о расширении количества мероприятий со странами БРИКС.
Вероятнее всего, ключевая ставка ЦБ России будет повышена 7 июня, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 1».
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла вечеринка «Русской Медиагруппы».
Источник RT в правоохранительных органах заявил, что преступника, застрелившего мужчину на западе Москвы, ликвидировали.
RT проведёт на ПМЭФ-2024 сессию «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?».
Заместитель главы Минтранса России Валентин Иванов заявил, что выяснение причин аварии в Кемерове, когда один трамвай врезался в другой, поможет принять меры и предотвратить подобные происшествия в будущем.
На месте убийства мужчины на западе Москвы обнаружили не менее шести гильз, сообщили в столичной прокуратуре.
Бывший командующий войсками НАТО немецкий генерал Харальд Куят выразил опасение, что конфликт на Украине станет величайшей катастрофой этого столетия.
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что ведутся переговоры с Венгрией о проведении товарищеского матча между национальными командами в 2025 году.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ВС России продолжают продвижение в Часовом Яре.
Экс-офицер разведки морской пехоты США, колумнист RT.com Скотт Риттер примет участие в сессии RT на ПМЭФ-2024.
Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов на полях ПМЭФ-2024 рассказал, что в период с января по апрель 2024 года в службу поступило 44 тыс. заявок на регистрацию брендов.
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов посоветовал желающим начать закаливаться не принимать сразу холодный душ, чтобы не заболеть.