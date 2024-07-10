Mediaite: ведущий ABC News пожалел, что открыто усомнился в способности Байдена отработать второй срок

Ведущий ABC News Джордж Стефанопулос, который на днях взял интервью у президента США Джо Байдена, в общении с прохожим в Нью-Йорке усомнился в способности главы Белого дома проработать ещё один срок, пишет Mediaite. Однако позднее, когда слова ведущего разошлись по сети, он выразил сожаление о высказанном им мнении.
Ведущий ABC News Джордж Стефанопулос выразил обеспокоенность по поводу способности президента США Джо Байдена работать на посту главы государства ещё четыре года, сообщает Mediaite. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как он взял интервью у главы Белого дома.
В Нью-Йорке к Стефанопулосу подошёл прохожий с камерой и спросил: «Как вы считаете, Байдену следует сняться с выборов? В последнее время вы общаетесь с ним больше, чем кто-либо другой».
Стефанопулос ответил: «Не думаю, что он сможет проработать ещё четыре года».
После того как его слова распространились в интернете, Стефанопулос в своём заявлении выразил сожаление по поводу высказанного им мнения по этому вопросу.
Один из представителей ABC News также опубликовал заявление, в котором говорилось: «Джордж выразил свою собственную точку зрения, а не позицию ABC News».
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