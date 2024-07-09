WSJ: окружение Байдена поддалось «бункерному менталитету» и всё чаще прячет американского президента — даже от союзников по партии

Белый дом прибегает к всё более изощрённым попыткам скрыть физическую слабость Джо Байдена: его график тотально контролируется, вечерние мероприятия отменяются, поездки по стране сведены к минимуму, вопросы проходят отбор, а выкрики из толпы заглушаются музыкой. The Wall Street Journal сообщает, что у администрации «бункерный менталитет»: даже союзников по демократической партии они воспринимают как угрозу Байдену. Между тем от слабости президента страдают и его прямые обязанности: Байден сократил встречи с сенаторами и мировыми лидерами.

Старшие чиновники Белого дома дотошно контролируют график и встречи Джо Байдена, так как пытаются скрыть «признаки того, как возраст сказывается на старейшем президенте в истории США», — сообщает The Wall Street Journal. Белый дом старается избегать случайных, неподготовленных встреч и интервью, отклоняют даже интервью, которые позволили бы легко обратиться к миллионной аудитории. С 2022 года они также ограничили поездки по стране.

После такой продолжительной изоляции Байдена от общественности 90-минутное выступление на дебатах с Дональдом Трампом вскрыло реальное состояние американского президента. Теледебаты «ошеломили членов его партии, включая некоторых сотрудников Белого дома, которые редко общаются с Байденом один на один», — указывает американская газета, «многие спонсоры и законодатели говорят, что чувствуют себя введёнными в заблуждение».

Газета полагает, что «команда Байдена чувствует, что Вашингтон намерен его уничтожить», из-за этого в Белом доме сложился «бункерный менталитет», который «не позволяет президенту и его помощникам видеть политические обязательства Байдена».

The Wall Street Journal перечисляет конкретные приёмы, к которым прибегает Белый дом: старается заранее выяснить вопросы, чтобы случайные вопросы не задали из толпы, во время прохода включают громкую музыку, вычёркивают вечерние мероприятия. По данным исследования, «Байден провёл меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой президент на данном этапе своего правления начиная с Рональда Рейгана». Чтобы президент меньше спотыкался, его переобули в кроссовки и сократили количество лестниц.

Физическая слабость Байдена начинает сказываться и на его прямых обязанностях президентах. Издание сообщает, что сенаторы-демократы неделями не могут получить встречу с Байденом, а оппозиционным республиканцам вообще предлагают общаться с советниками Белого Дома.



Мировые лидеры тоже вынуждены подстраиваться под стареющего американского президента, например, канцлер Шольц для удобства Байдена перенёс переговоры на ранний вечер, во время встречи G7, но Байден всё равно не смог их посетить, и его заменял Энтони Блинкен.

Среди тех, кто продвигает изоляцию американского лидера, The Wall Street Journal называет Аниту Данн, которая отвечает за стратегию коммуникаций Белого дома «и разделяет презрение президента к новостным СМИ», а также опытных политических советников Стива Риккетти и Майка Донилона.



Кроме того, называются и имена и из окружения Джилл Байден и «голливудского магната», сопредседателя кампании Байдена — Джеффри Катценберга. Катценберг и после провальных дебатов пытается убедить спонсоров Байдена в дееспособности американского лидера и уверен в его победе над Трампом.