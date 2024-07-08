NewsNation: саммит НАТО в Вашингтоне станет «стресс-тестом» для Байдена

Во вторник начнётся юбилейный 75-й саммит стран НАТО. Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон отмечает в эфире NewsNation, что саммит может стать «стресс-тестом» для состояния здоровья Джо Байдена, за которым будут следить по всему миру. В течение трёх дней американскому политику предстоит серия мероприятий, на которой он должен показать мировым лидерам, что способен исполнять обязанности главнокомандующего силами США.

БРУК ШЭФЕР, телеведущая: Союзники по НАТО собираются на этой неделе в Вашингтоне, округе Колумбия, на важный саммит. В этом году исполняется 75 лет крупнейшей в мире организации по безопасности. И все взгляды прикованы к президенту Джо Байдену, который принимает трёхдневный саммит в округе Колумбия. Опасения по поводу его возраста и остроты ума угрожают затмить решающие переговоры. В фокусе: как НАТО поддержит Украину в конфликте с Россией и всеобщие выборы в США.

Ко мне сейчас присоединяется старший сотрудник NewsNation по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант ВВС в отставке Ричард Ньютон. Генерал, спасибо, что присоединились к нам сегодня утром. Всегда приятно пообщаться с вами. Я хотела узнать ваше мнение о том, как члены НАТО отреагируют на «огненный шторм», который, если вы согласны, окружил президента Байдена. Союзники обеспокоены?

РИЧАРД НЬЮТОН, бывший генерал-лейтенант ВВС США: Ну, доброе утро, Брук, всегда рад быть с тобой. Это очень серьёзный и значимый саммит НАТО. Это 75-я годовщина, и вы увидите там всех европейских лидеров. Кстати, на мероприятии также будут присутствовать премьер-министр Японии и многие другие. А также президент Украины Заленский. Так что он очень значим.

Это то, что должно было быть тем, что я бы назвал кругом почёта* для НАТО после 75 лет, и это должно быть даже больше, чем это. Но суть в том, что в действительности это стресс-тест для нашего главнокомандующего, президента Байдена. Из-за, как вы упомянули, выступления в дебатах. С точки зрения, ну, вы знаете, через что он может или не может пройти. С точки зрения его собственного состояния, ну, вы знаете, его собственного состояния здоровья и так далее. Перед выборами это очень напряжённый саммит.

Итак, во вторник президент Байден выступит с важным обращением, которое, как вы знаете, будут слушать не только лидеры НАТО, но и мировые лидеры по всему миру. Среда, наверное, самый напряжённый день. Как вы знаете, будет ряд встреч. Президент Байден будет вести трёхчасовую встречу НАТО в среду, а затем будет государственный приём, почти государственный приём в среду вечером.

Затем в четверг он проведёт ряд двусторонних встреч со многими присутствующими лидерами НАТО, а также с президентом Зеленским. Затем он завершит это крупной пресс-конференцией в четверг. Так что это большая неделя не только для президента Байдена, не только для альянса НАТО Брук, но и для Соединённых Штатов.

Дата выхода в эфир 8 июля 2024 года.

* Пробежка вокруг стадиона или спортивной площадки, совершаемая победителем забега или командой, выигравшей игру (прим. ИноТВ)